Інтерфакс-Україна

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10:25 01.04.2025

OpenAI провела інвестраунд на $40 млрд, отримавши оцінку в $300 млрд

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OpenAI провела інвестраунд на $40 млрд, отримавши оцінку в $300 млрд

OpenAI, розробник чат-бота ChatGPT, закрила найбільший у своїй історії раунд залучення фінансування - на $40 млрд, основним учасником якого стала SoftBank Group Corp.

У межах інвестраунду OpenAI було оцінено в $300 млрд, ідеться в повідомленні компанії.

Нове фінансування "дасть нам змогу ще більше розсунути межі досліджень у сфері штучного інтелекту, масштабувати обчислювальну інфраструктуру і продовжити надання потужних інструментів 500 млн осіб, які використовують ChatGPT щотижня", наголошується в повідомленні OpenAI.

SoftBank заявила, що інвестує до $30 млрд в OpenAI Global - дочірню компанію OpenAI, яка веде комерційну діяльність. Ще $10 млрд надасть компанії група інших інвесторів.

Згідно з повідомленням SoftBank, на першому етапі - у середині квітня - OpenAI отримає загалом $10 млрд. Решту $30 млрд їй нададуть за умови виділення OpenAI Global у незалежну комерційну структуру до кінця 2025 року або до початку 2026 року.

Якщо цю умову не буде виконано, OpenAI отримає лише $10 млрд інвестицій на другому етапі, зазначають у SoftBank.

Виручка OpenAI 2024 року становила $3,7 млрд, і компанія розраховує збільшити її більш ніж утричі 2025 року - до $12,7 млрд. Водночас вона не сподівається вийти на позитивний вільний грошовий потік раніше 2029 року, з огляду на високі витрати на розвиток дата-центрів, а також залучення фахівців для розроблення передових ШІ-технологій. OpenAI прогнозує, що 2029 року її виручка перевищить $125 млрд.

Теги: #фінансування #chatgpt #openai

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