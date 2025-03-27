"Київстар " розпочав перемовини про придбання Uklon на початку 2023 року, закриє угоду наступного тижня - Комаров

Перемовини щодо придбання онлайн-сервісу таксі Ukłon розпочались на початку 2023 року, угода буде закрита на початку наступного тижня, повідомив CEO 'Київстар' Олександр Комаров.

"Приблизно на початку 2023 року ми почали досить серйозні перемовини. Вони довго тривали, з нами неможливо швидко.... були залучені багато консультантів ", - сказав Комаров на святкуванні 15-річчя Ukłon.

За його словами, фінальній домовленості передував великий процес due-diligence і реструктуризація підприємств Uklon.

"Це такий важкий операційний процес, який завершується. Транзакція повинна відбутись наступного тижня ", - сказав Комаров.

Раніше "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо купівлі 97% онлайн-сервісу таксі Uklon, який планує вивести на нові ринки за допомогою материнської компанії VEON. Її сума становитиме $155,2 млн, закрити угоду заплановано у квітні 2025 року.

Повідомлялося, що для "Київстару" інвестиція в Uklon стала логічним кроком у розбудові інтегрованої цифрової екосистеми, а також важливим етапом неорганічного зростання та масштабування бізнесу на шляху до виконання інвестиційних зобов’язань VEON у розмірі $1 млрд упродовж 2023-2027 років.

СЕО VEON Group Каан Терзіоглу повідомив, що онлайн-сервісу таксі Uklon отримав одні з найкращих фінансових результатів серед сервісів райдхейлінгу в світі – його виручка за останні 4 роки зросла до $60 млн, EBITDA склала 44% від суми. CAGR (compound annual growth rate – середньорічний темп зростання фінансових показників у відсотках - ІФ-У) склав 49% протягом останніх чотирьох років.

Uklon працює в 27 українських містах і на території туристичного комплексу Буковель та об’єднує більше 100 тисяч активних водіїв-партнерів на платформі, які разом виконують понад 10 мільйонів замовлень щомісяця. З 2023 року компанія розпочала міжнародну експансію, запустивши сервіс замовлення авто онлайн в Узбекистані.

Власниками компанії вказано Дмитра та Вікторію Дубровських – по 38,46%, Віталія Дятленка та Сергія Смуся – по 11,54%.