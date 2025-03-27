Інтерфакс-Україна

Телеком

19:45 27.03.2025

"Київстар " розпочав перемовини про придбання Uklon на початку 2023 року, закриє угоду наступного тижня - Комаров

2 хв читати
"Київстар " розпочав перемовини про придбання Uklon на початку 2023 року, закриє угоду наступного тижня - Комаров

Перемовини щодо придбання онлайн-сервісу таксі Ukłon розпочались на початку 2023 року, угода буде закрита на початку наступного тижня, повідомив CEO 'Київстар' Олександр Комаров.

"Приблизно на початку 2023 року ми почали досить серйозні перемовини. Вони довго тривали, з нами неможливо швидко.... були залучені багато консультантів ", - сказав Комаров на святкуванні 15-річчя Ukłon.

За його словами, фінальній домовленості передував великий процес due-diligence і реструктуризація підприємств Uklon.

"Це такий важкий операційний процес, який завершується. Транзакція повинна відбутись наступного тижня ", - сказав Комаров.

Раніше "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо купівлі 97% онлайн-сервісу таксі Uklon, який планує вивести на нові ринки за допомогою материнської компанії VEON. Її сума становитиме $155,2 млн, закрити угоду заплановано у квітні 2025 року.

Повідомлялося, що для "Київстару" інвестиція в Uklon стала логічним кроком у розбудові інтегрованої цифрової екосистеми, а також важливим етапом неорганічного зростання та масштабування бізнесу на шляху до виконання інвестиційних зобов’язань VEON у розмірі $1 млрд упродовж 2023-2027 років.

СЕО VEON Group Каан Терзіоглу повідомив, що онлайн-сервісу таксі Uklon отримав одні з найкращих фінансових результатів серед сервісів райдхейлінгу в світі – його виручка за останні 4 роки зросла до $60 млн, EBITDA склала 44% від суми. CAGR (compound annual growth rate – середньорічний темп зростання фінансових показників у відсотках - ІФ-У) склав 49% протягом останніх чотирьох років.

Uklon працює в 27 українських містах і на території туристичного комплексу Буковель та об’єднує більше 100 тисяч активних водіїв-партнерів на платформі, які разом виконують понад 10 мільйонів замовлень щомісяця. З 2023 року компанія розпочала міжнародну експансію, запустивши сервіс замовлення авто онлайн в Узбекистані.

Власниками компанії вказано Дмитра та Вікторію Дубровських – по 38,46%, Віталія Дятленка та Сергія Смуся – по 11,54%.

Теги: #перемовини #uklon #київстар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:20 27.03.2025
Київстар і Театр Франка оголосили про партнерство

Київстар і Театр Франка оголосили про партнерство

21:00 26.03.2025
Україна буде дотримуватись трьох умов у мирних переговорах – в.о постпреда при ООН

Україна буде дотримуватись трьох умов у мирних переговорах – в.о постпреда при ООН

19:56 26.03.2025
Зв'язки України з Білим домом повернулися до норми - Єрмак

Зв'язки України з Білим домом повернулися до норми - Єрмак

16:29 26.03.2025
Фахівці "Київстару" долучились до ліквідації наслідків кібератаки на УЗ

Фахівці "Київстару" долучились до ліквідації наслідків кібератаки на УЗ

00:01 26.03.2025
Реткліфф: Українці воюватимуть голими руками, якщо умови перемовин їх не влаштовуватимуть

Реткліфф: Українці воюватимуть голими руками, якщо умови перемовин їх не влаштовуватимуть

22:27 25.03.2025
Сибіга за підсумками зустрічі українсько-американських експертних команд: Україна прагне до справедливого і міцного миру

Сибіга за підсумками зустрічі українсько-американських експертних команд: Україна прагне до справедливого і міцного миру

21:01 24.03.2025
Зеленський очікує доповіді про повторну зустріч в Ер-Ріяді української команди з американською після зустрічі тією з росіянами

Зеленський очікує доповіді про повторну зустріч в Ер-Ріяді української команди з американською після зустрічі тією з росіянами

18:34 20.03.2025
Наглядова рада "Київстару" схвалила угоду з придбання Uklon за 7,25 млрд грн

Наглядова рада "Київстару" схвалила угоду з придбання Uklon за 7,25 млрд грн

10:09 20.03.2025
"Київстар" у 2024 р. збільшив виручку на 11%, наростивши капітальні інвестиції на 60,7%

"Київстар" у 2024 р. збільшив виручку на 11%, наростивши капітальні інвестиції на 60,7%

00:05 20.03.2025
"Київстар" оголосив про купівлю 97% Uklon за $155,2 млн

"Київстар" оголосив про купівлю 97% Uklon за $155,2 млн

ВАЖЛИВЕ

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Сікорський про відключення Starlink для України: Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших

Американська Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків – ЗМІ

ОСТАННЄ

"Укрпошта" тимчасово припинила доставку посилок у Херсон

"Нова пошта" встановила рекорд в Молдові, обробивши 38,137 тис. посилок за добу

Google запускає безкоштовну академію ШІ для освітян

За рішенням суду відновлено двотижневе фінансування Радіо "Вільна Європа"/Радіо "Свобода"

Відновлення роботи онлайн-сервісів ще триває - Укрзалізниця

"Нова пошта" відкрила перше стаціонарне відділення в Нідерландах

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

У застосунку Армія+ тимчасово недоступна функція придбання залізничних квитків

Кабмін затвердив положення про систему спеціального телерадіомовлення

Tesla відкликає понад 46 тис. електропікапів Cybertruck

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА