"Нова пошта" відкрила перше стаціонарне відділення в Нідерландах

"Нова пошта", найбільший логістичний оператор України, відкрила перше стаціонарне відділення в Нідерландах в місті Утрехт, до кінця року планує відкриття міні-відділень в Амстердамі, Гаазі, Роттердамі.

"Нова пошта" вийшла на ринок Нідерландів у жовтні 2024 року, запустивши послуги швидкої адресної доставки. Наразі компанія розширює можливості для клієнтів і відкрила власне відділення в Утрехті", - йдеться в повідомленні пресслужби в понеділок.

Згідно з ним, відділення розташоване за адресою Overvliet, 2 і працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 20:00, а в суботу — з 09:00 до 18:00.

Клієнти можуть відправляти та отримувати у відділенні документи й посилки вагою до 100 кг.

Термін доставки з України до Нідерландів — від 6 днів.

"Ми завжди прагнемо забезпечити вибір і зручність для наших клієнтів. Саме тому, окрім швидкої адресної доставки, ми відкрили відділення в Утрехті. Бачимо великий інтерес до послуг "Нової пошти" з боку місцевих жителів, тому плануємо подальше розширення – відкриття міні-відділень у найбільших містах країни: Амстердамі, Гаазі, Роттердамі вже цього року", - цитує прес-служба СEO Nova Post в Нідерландах Антона Черниша.

Зазначаєтьcя, що кожна посилка застрахована за рахунок компанії. У разі пошкодження або втрати "Нова пошта" гарантує повне відшкодування оціночної вартості відправлення.

Повідомляється також, що клієнти "Нової пошти" можуть викликати кур'єра на будь-яку адресу в Нідерландах – він забере оплачене та запаковане відправлення. Це можна зробити через мультимовний сайт, особистий кабінет або мобільний застосунок, доступний у Google Play та Apple Store.

Діджитал-сервіси компанії також дозволяють створювати накладні, знаходити найближчі точки сервісу, дізнаватись їхній графік роботи та відстежувати рух посилки в реальному часі. Оплатити доставку також можна онлайн в тому числі й через платіжну систему IDEAL.

Вартість доставки між європейськими країнами визначається вагою посилки та відстанню до країни призначення. Тарифи можна переглянути за посиланням: https://novaposhta.ua/delivery_to_Netherlands/

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" запустила кур'єрську доставку на ринку Нідерландів, а найближчим часом планує відкриття власних відділень в Амстердамі та Утрехті.