Інтерфакс-Україна

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19:13 23.03.2025

У застосунку Армія+ тимчасово недоступна функція придбання залізничних квитків

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У застосунку Армія+ тимчасово недоступна функція придбання залізничних квитків

У застосунку Армія+ тимчасово недоступна функція придбання залізничних квитків, повідомила пресслужба міністерства оборони України.

"Залізничні квитки в Армія+ тимчасово недоступні. Триває відновлення онлайн-систем Укрзалізниці після серверного збою 23 березня", - сказано в телеграмі.

У відомстві зазначають, що військовослужбовці можуть оформити квитки ⁠у всіх касах вокзалів, зокрема пріоритетно в касах для військових, а також ⁠безпосередньо на борту, звернувшись до начальника поїзда.

"Якщо ви раніше придбали квиток в Армія+ і не зберегли його, напишіть до служби підтримки у застосунку Армія+.

 

 

Теги: #міноборони #армія #квитки

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