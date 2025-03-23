У застосунку Армія+ тимчасово недоступна функція придбання залізничних квитків, повідомила пресслужба міністерства оборони України.

"Залізничні квитки в Армія+ тимчасово недоступні. Триває відновлення онлайн-систем Укрзалізниці після серверного збою 23 березня", - сказано в телеграмі.

У відомстві зазначають, що військовослужбовці можуть оформити квитки ⁠у всіх касах вокзалів, зокрема пріоритетно в касах для військових, а також ⁠безпосередньо на борту, звернувшись до начальника поїзда.

"Якщо ви раніше придбали квиток в Армія+ і не зберегли його, напишіть до служби підтримки у застосунку Армія+.