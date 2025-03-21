Інтерфакс-Україна

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14:36 21.03.2025

Кабмін затвердив положення про систему спеціального телерадіомовлення

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Кабмін затвердив положення про систему спеціального телерадіомовлення

Кабінет міністрів України затвердив положення про систему спеціального телерадіомовлення, яка призначена для блокування сигналів мовлення, що поширюється з території РФ і Білорусі.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, порядок визначає основні завдання, механізм функціонування системи спеціального телерадіомовлення, та порядок її використання.

Відзначається, що система спеціального телерадіомовлення призначена для блокування сигналів наземного телевізійного мовлення та радіомовлення в FM-діапазоні радіочастот, що поширюється з території РФ, Республіки Білорусь і Придністровського регіону Республіки Молдова, а також з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або з тимчасово окупованих РФ територій.

Теги: #кабмін #телерадіомовлення

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