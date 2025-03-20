Наглядова рада "Київстару" схвалила угоду з придбання Uklon за 7,25 млрд грн

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" на засіданні наглядової ради (НР) 18 березня схвалив рішення про придбання 97% онлайн-сервісу таксі Uklon за 7,25 млрд грн.

Як зазначається в системі розкриття інформації SMIDA, рішення ухвалили одностайно всі члени НР.

18 березня 2025 року НР ПрАТ "Київстар" відповідно до ст.106 закону "Про акціонерні товариства" та Статуту емітента прийняла рішення про вчинення значного правочину - договору купівлі-продажу часток по 97% ТОВ "Тех Уклон", ТОВ "Уклон Корпорейт" та Uklon Ltd.

Продавці - Дубровський Дмитро Сергійович, Дубровська Вікторія Юріївна, Дятленко Віталій Петрович та Смусь Сергій Анатолійович. Покупці – ПрАТ "Київстар" Товариство та Комаров Олександр Валерійович (CEO компанії – ІФ-У). Гарант товариства - VEON Amsterdam B.V.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства 7,25 млрд грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 66,44 млрд грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 10,9114133504047%.

Раніше "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо купівлі 97% онлайн-сервісу таксі Uklon, який планує вивести на нові ринки за допомогою материнської компанії VEON. Її сума становитиме $155,2 млн, закрити угоду заплановано у квітні 2025 року.

Повідомлялося, що для "Київстару" інвестиція в Uklon стала логічним кроком у розбудові інтегрованої цифрової екосистеми, а також важливим етапом неорганічного зростання та масштабування бізнесу на шляху до виконання інвестиційних зобов’язань VEON у розмірі $1 млрд упродовж 2023-2027 років.

СЕО VEON Group Каан Терзіоглу повідомив, що онлайн-сервісу таксі Uklon отримав одні з найкращих фінансових результатів серед сервісів райдхейлінгу в світі – його виручка за останні 4 роки зросла до $60 млн, EBITDA склала 44% від суми. CAGR (compound annual growth rate – середньорічний темп зростання фінансових показників у відсотках - ІФ-У) склав 49% протягом останніх чотирьох років.

Uklon, за його даними, працює в 27 українських містах і на території туристичного комплексу Буковель та об’єднує більше 100 тисяч активних водіїв-партнерів на платформі, які разом виконують понад 10 мільйонів замовлень щомісяця. З 2023 року компанія розпочала міжнародну експансію, запустивши сервіс замовлення авто онлайн в Узбекистані.

Власниками компанії вказано Дмитра та Вікторію Дубровських – по 38,46%, Віталія Дятленка та Сергія Смуся – по 11,54%.