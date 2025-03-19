Інтерфакс-Україна

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17:14 19.03.2025

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

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"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо купівлі 97% онлайн-сервісу таксі Uklon, який планує вивести на нові ринки за допомогою материнської компанії VEON.

Сума угоди складе $155,2 млн. Її закриття заплановане на квітень 2025 року.

Після її підписання "Київстар" та Uklon залишаться окремими бізнесами. Команда Uklon продовжить працювати під керівництвом нинішнього СЕО Сергія Гришкова.

Для "Київстар" інвестиція в Uklon стала логічним кроком у розбудові інтегрованої цифрової екосистеми, а також важливим етапом неорганічного зростання та масштабування бізнесу на шляху до виконання інвестиційних зобов’язань VEON у розмірі $1 млрд протягом 2023-2027 рр, сказано в повідомленні компанії

"Наша стратегія передбачає не просто надання зв'язку, а створення комплексного цифрового середовища, де електронні комунікації є базовою платформою для здійснення інноваційних сервісів. Uklon – один із провідних гравців у своїй сфері, абсолютний "лавмарк" для українців та технологічний візіонер на ринку замовлення авто онлайн в Україні. Це неймовірна компанія з правильною корпоративною культурою та цінностями. У нас багато спільного, тому об’єднавши зусилля, ми зможемо посилити один одного та створити ще більш інноваційні сервіси, разом інвестуючи в економіку України", - зазначив CEO "Київстар" Олександр Комаров.

Інвестиція повністю відповідає стратегії VEON і "Київстар" з розбудови цифрового оператора, додала директорка з бізнес розвитку і корпоративної стратегії "Київстар" Зоя Дроншкевич.

"Після закриття угоди ми інвестуватимемо в розширення екосистеми сервісів і продуктів Uklon, зокрема й багатофункціональних застосунків для пасажирів та водіїв, у розвиток синергії між нашими бізнесами в Україні, в подальшу експансію Uklon в інші країни присутності VEON, а також нові ринки, де є потенціал для створення цінності для клієнтів і акціонерів", - сказала вона.

Для Uklon угода відкриває нові горизонти розвитку: від збільшення стратегічних інвестицій у цифрові сервіси та створення додаткових робочих місць, до виходу на нові ринки за підтримки глобального цифрового оператора VEON, материнської компанії "Київстар", ідеться в повідомленні.

"У нас завжди були амбіції рухатися далі, як в Україні, так і на нових ринках. Впевнений, що за підтримки Київстар Uklon отримає додаткові можливості та експертизу для подальшого покращення нашого сервісу і продуктів, щоб дати ще більше цінності всім нашим користувачам та партнерам", – завив співзасновник Uklon Дмитро Дубровський слова якого цитує прес-служба.

Угода є важливим сигналом для українських та міжнародних інвесторів, які готові долучитися до відбудови України навіть попри війну, що триває, підкреслили в "Київстар".

Ексклюзивним фінансовим радником Uklon в рамках угоди виступила компанія Dragon Capital.

Раніше Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл "Київстару" на придбання онлайн-сервісу таксі Uklon. Оператор повідомляв, що може придбати онлайн-сервіс таксі Uklon та інші українські компанії для розвитку комплексної екосистеми цифрових сервісів.

Також, "Київстар" звернувся до АМКУ з повторною заявкою на купівлю ТОВ "МТПК", яке володіє онлайн-сервісом цінового агрегатора медикаментів Tabletki.ua.

Теги: #uklon #купівля #київстар

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