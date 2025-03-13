Одеса впроваджує платформу цифровізації міських послуг MISTO

Платформа цифровізації міських послуг MISTO запрацювало в м. Одеса, повідомляється в телеграм-каналі міської влади "Одеса. Офіційно".

"Одеса першою впроваджує платформу цифровізації міських послуг MISTO", - йдеться у повідомленні в четвер.

Серед доступних функцій для населення: онлайн-запис до ЦНАП; сервіс погодинного паркування: зручний та прозорий спосіб оплати паркування; безбар’єрність: сервіс "Соціальне таксі" – можливість отримати послугу для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю; електронна демократія: участь в опитуваннях; безпека: сповіщення про тривоги та надзвичайні ситуації, мапи укриттів та Пунктів незламності; моніторинг довкілля: дані про стан повітря та інші екологічні показники; інтерактивні мапи: громадські туалети, бювети та інші локації.

Окрім того, кожного кварталу функціонал платформи доповнюватиметься новими можливостями. Найближчим часом з’явиться: участь у голосуваннях щодо петицій; надсилання запитів до Єдиного центру звернень громадян; відстеження руху громадського транспорту.