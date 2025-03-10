"Нова пошта" проведе аудит процесів в рамках структурної перебудови

Найбільший оператор експрес-відправлень "Нова пошта" розпочинає масштабну структурну перебудову з метою підвищення ефективності, повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

"Я вирішив провести аудит процесів, які виконують всі неопераційні працівники, які не торкаються посилок. Планую поділити цих працівників на дві категорії: ті, хто підтримує життєдіяльність компанії, і ті, хто її розвиває та удосконалює, щоб надати перевагу та ресурси останнім", - написав він у Facebook у понеділок.

Поперешнюк підкреслив, що ставить перед собою завдання виявити зайві та шкідливі процеси, яких слід позбутися.

"Важливо прибрати все, що заважає компанії розвиватися та рухатися уперед. Але зусилля цього вартують, бо такі реформі мають перетворити гарну компанію на найкращу", - йдеться в дописі співвласника "Нової пошти".

За його словами, питання змін постало перед компанією через стрімке зростання.

"Прямо зараз я як власник "Нової пошти" маю серйозний виклик щодо майбутнього нашої компанії. Річ у тім, що ми виросли. Ми перетворилися на величезну компанію з майже 30 тис. працівників, з чималим управлінським та адміністративним апаратом", - пояснює Поперешнюк.

Він підкреслив, що занепокоєний питаннями, як зберегти живу компанію, здатну продовжувати генерувати і реалізовувати вау-ідеї, та не перетворити її на неповоротку, забюрократизовану корпорацію "з лайном коридорних війн та єдиною мотивацією менеджменту, що зводиться до гасла "аби не помилитися".

Вдалим рішенням, на думку співвласника "Нової пошти", було б створення департаменту ефективності компанії за аналогом DOGE - Департаменту з ефективності уряду, яким керує Ілон Маск.

"Але комерційна компанія - це не уряд, де можна звільняти кожного чиновника, і буде тільки краще. У бізнесах зазвичай потрібні всі працівники, і виявити тих, кого можна звільнити без втрат для компанії, дуже складно. Тим паче наше завдання - це не стільки скорочення витрат, скільки розширення нашого бізнесу, експансія на інші ринки та інновації, а це ніяк не корелюється зі скороченням персоналу", - зазначив Поперешнюк.

Він підкреслив, що компанії важливо зберегти мотивацію команди, інтерес до життя та її розвиток.