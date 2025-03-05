У "Дії" добігає кінця бета-тестування послуги "Дозвіл на зброю", найближчим часом сервіс запрацює для всіх українців, заявив міністр цифрової̈ трансформації̈ Украйни Михайло Федоров під час брифінгу "Цифрові можливості для ветеранів: доступність та повага", інформує "Суспільне".

"Я хочу анонсувати послугу у "Дії", яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це "Дозвіл на зброю". Найближчим часом, я сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тесті", — сказав міністр.

Федоров наголосив, що це буде комплексна послуга, яка передбачає подання в "Дії" заявки на отримання дозволу на зберігання, носіння, придбання зброї тощо. У застосунку також можна буде отримати відповідний документ, якого буде достатньо для того, щоб пред’явити за потреби.

"Не потрібно буде з собою носити будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у "Дії", QR-код, як завжди", — додав він.

У жовтні 2024р. МВС України повідомило, що українці подали через Єдиний реєстр зброї майже 476 тис. заяв на отримання різних видів дозвільних документів на зброю, за результатами їхнього опрацювання правоохоронці ухвалили вже понад 461 тис. рішень про надання відповідних дозвільних документів.