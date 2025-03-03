Майже половину опитаних у "Київ Цифровий" влаштовує розміщення торгівельних наметів у місті

44% опитаних у застосунку "Київ Цифровий" жителів столиці влаштовує розміщення торгівельних наметів у місті.

У застосунку "Київ Цифровий" завершилося опитування про міські торгівельні намети у столиці.

На запитання, чи влаштовує містян розміщення торгівельних наметів у місті, 44% відповіли, що так, у наметах зручно купувати їжу і сувеніри, 39% - ні, намети захаращують місто, 12% - все одно, 5% - інший варіант.

На запитання, чи купують вони продукти в торгівельних наметах, 27% відповіли, що купують в наметах біля дому чи роботи, 47% - іноді купують, але надають перевагу ринкам чи супермаркетам, 25% - ніколи не купують в наметах, 1% - інший варіант.

На запитання, що найчастіше люди купують в торгівельних наметах, 71% відповіли овочі і фрукти, 12% - хліб і солодощі, 6% - напої, 6% - іграшки і сувеніри, 5% - інший варіант.

Також у користувачів спитали, чи відвідують вони міські ярмарки, на що 28% відповіли, що відвідують, 38% - іноді відвідують, 23% - знають про ярмарки, але їм не цікаво їх відвідувати, 9% - не знають коли і де проходять ярмарки, 2% - інший варіант.

На запитання про стихійну торгівлю, 1% відповіли, що стикалися з нею і повідомляли в поліцію, 2% - так, і повідомляли в службу 1551, 69% - так, але нікуди не повідомляли, 25% - не пам'ятають таких випадків, 3% - інший варіант.

Серед іншого, у користувачів запитали, який напрямок потрібно розвивати першочергово, щоб торгівля в місті стала зручнішою. 24% відповіли, що сервіс із розкладом роботи ярмарків і торгівельних наметів, 24% - можливості безготівкової оплати, 18% - екологічність торгівельних майданчиків, 14% - цифрові інструменти для боротьби зі стихійною торгівлею, 14% - доступність торгівельних майданчиків, 6% - інший варіант.

В опитуванні взяло участь 40,4 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".