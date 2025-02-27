"Укртелеком" в 2024р. збільшив дохід на 4,6%

Найбільший у країні оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" згідно з неаудійованою фінансовою звітністю збільшив в 2024 році дохід на 4,6% порівняно з показником 2023 року - до 5,3 млрд грн, повідомила прес-служба компанії.

"За підсумками 2024 року загальний дохід АТ "Укртелеком" становить майже 5,3 млрд грн, що на 4,6% більше порівняно з попереднім роком", - ідеться в повідомленні пресслужби оператора.

Показник EBITDA незначно знизився до 970 млн грн проти 1 млрд грн в 2023 році. Маржа EBITDA склала 20%, проти 21,1% в 2023 році.

Дохід від комерційної оренди склав майже 450 млн грн, а кількість переданих площ в оренду перевищила обсяг до початку повномасштабного вторгнення - 530 тис м2, повідомила компанія.

У 2023 році дохід від комерційної оренди нерухомості, вивільненої завдяки модернізації мережі "Укртелеком" становив понад 500 млн грн, що на 35% перевищувало показник 2022 року.

Повідомляється, що капітальні інвестиції "Укртелеком" в 2024 році зросли на 60% у порівнянні з попереднім роком до понад 750 млн грн. Загальні інвестиції в розвиток компанії перевищили 900 млн грн.

У 2024 році компанія проклала майже 7 тис. км волоконно-оптичного кабелю, забезпечивши можливість підключення до сучасних сервісів для 3 млн домогосподарств по всій країні. Оптичною технологією доступу користуються вже понад 70% користувачів інтернету від "Укртелеком", серед яких понад 1300 медичних і близько 1780 освітніх закладів.

Кількість підключень до оптичної мережі продовжує зростати у всіх сегментах. Протягом року до оптичної інфраструктури Укртелекому було підключено 230 медичних та освітніх закладів. Загальна кількість нових підключень до оптичної мережі Укртелеком збільшилася на 22%, а дохід від надання послуг інтернет на базі оптики зріс на 17%, ідеться в повідомленні оператора.

"2024 рік став для "Укртелекому" періодом динамічного розвитку. Ми активно розбудовували оптичну мережу, проклавши майже 7 тисяч кілометрів волоконно-оптичного кабелю, що дало можливість підключення до сучасних послуг для 3 мільйонів домогосподарств. Дуже важливо для нас відзначити суттєве зростання саме підключень нових оптичних абонентів на 22%, що свідчить про високу зацікавленість та довіру користувачів до сучасного, швидкісного та надійного інтернету від "Укртелеком", - заявив гендиректор "Укртелеком" Юрій Курмаз.

Він запевнив, що компанія в 2025 році активно інвестуватиме в розбудову оптичної інфраструктури, аби забезпечити сучасним зв’язком наших захисників, державні установи, бізнес, об’єкти критичної, соціальної інфраструктури та населення.

В "Укртелекомі" повідомили, що продовжують робити все можливе для забезпечення роботи мережі навіть під час відключень зовнішнього електропостачання. У 2024 році компанія витратила майже 700 тис. літрів палива на суму близько 30 млн грн і 18 тис. літрів мастила на 1,4 млн грн для забезпечення безперебійної роботи мережі під час знеструмлень через ворожі атаки.

Також попри складні умови воєнного часу "Укртелеком" проводив аварійно-відновлювальні роботи скрізь, де це можливо, включаючи прифронтові та деокуповані населені пункти. За 2024 рік фахівці компанії майже 3 тисячі разів відновлювали телекомунікаційні мережі. Було відновлено роботу двох регіональних вузлів зв’язку. На відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок воєнних дій, витрачено 8,3 млн грн, повідомила компанія.

У 2024 році "Укртелеком" перерахував до бюджетів усіх рівнів понад 1,33 млрд грн податків і зборів – це приблизно стільки ж як в 2023 році коли було сплачено 1,35 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що "Укртелеком", згідно з даними неаудованої фінансової звітності у 2023 році скоротив дохід на 10% до 5 млрд грн. За підсумками 9 міс. 2024 року "Укртелеком" збільшив дохід на 12,7% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 3,6 млрд грн, скоротивши EBITDA на 15%, до 850 млн грн.

З 1 січня 2025 року "Укртелеком" підвищив ціни на послуги телефонії та дротового радіо на 27-30%.