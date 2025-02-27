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12:25 27.02.2025

Канадський регулятор змусить Google покривати його витрати на нагляд за онлайн-новинами

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Канадський регулятор змусить Google покривати його витрати на нагляд за онлайн-новинами

Канадська радіотелевізійна і телекомунікаційна комісія (CRTC) з 1 квітня запроваджує збір щодо американської Google, яка належить Alphabet Inc., для покриття витрат, пов'язаних із контролем за дотриманням канадського закону про онлайн-новини, пише The Wall Street Journal.

Розмір збору може варіюватися від року до року і не має стелі, зазначають ЗМІ.

Згаданий закон зобов'язує цифрові платформи виплачувати ЗМІ компенсацію за опубліковані посилання на новини. Meta (визнана в РФ екстремістською організацією і заборонена) у відповідь на нього заблокувала посилання на новини канадських сайтів на своїх майданчиках.

Google наполягала, що не повинна виплачувати цю компенсацію з огляду на добровільну угоду з власниками канадських ЗМІ про сплату щорічних внесків. У зв'язку з цією угодою регулятору не потрібно контролювати досягнення обов'язкових домовленостей між Google і новинними ресурсами. Google також заявила, що «нераціонально вимагати від однієї компанії нести 100% витрат за введеним щодо них законом».

Канада «хоче, щоб американські компанії платили за канадські новини, а потім ще й за систему, де потрібно зрозуміти, як це робити», - каже професор Університету Оттави Майкл Гейст, експерт у галузі цифрового законодавства.

«Той факт, що під закон підпадає лише одна компанія, лише посилює це», - зазначає він.

Теги: #google #канада

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