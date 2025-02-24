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22:13 24.02.2025

ЄК оприлюднить оцінку нотифікації для надання Україні внутрішнього ринку для роумінгу в березні – віцепрезидентка ЄК

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ЄК оприлюднить оцінку нотифікації для надання Україні внутрішнього ринку для роумінгу в березні – віцепрезидентка ЄК

Єврокомісія (ЄК) оприлюднить оцінку національного законодавства України щодо роумінгу в березні, заявила віцепрезидентка Єврокомісії (ЄК) Генна Вірккунен (Henna Virkkunen).

"Наступного місяця ми оприлюднимо нашу оцінку, і якщо вона буде позитивною, ми запропонуємо державам-членам надати Україні доступ до роумінгової зони ЄС. Ми сподіваємося, що процес буде завершено до весни цього року. Після завершення процесу (приєднання до RLAH, - ІФ-У) Україна отримає ті ж переваги, якими користуються країни-члени ЄС у роумінговій зоні ЄС",  - сказала Вірккунен у понеділок на спільному засіданні уряду України і Єврокомісії.

Вона нагадала, що наразі продовжує діяти Joint Statement (Спільна заява українських і європейських операторів про доступний роумінг для українців), яку уклали 22 європейських і 7 українських операторів для надання поступливих умов українським телеком-операторам в ЄС.

Вірккунен відзначила помітну роль України, як лідера інновацій та діджиталізації.

"Україна стала лідером, коли ми говоримо про інновації та діджиталізацію, є однією з найбільш передових країн, коли мова йде про державні цифрові послуги. Тому я кажу, що у нас є великі можливості, коли мова йде про наші цифрові внутрішні ринки", - зазначила віцепрезидентка ЄК.

Як повідомив на спільному засіданні уряду України і Єврокомісії віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, Україна розраховує отримати внутрішній ринок для роумінгу в Європі в рамках приєднання до Roam like at home (RLAH) в найближчі місяці.

Він нагадав, що Україна забезпечила впровадження необхідних правових актів ЄС та подала відповідну нотифікацію ЄК 7 листопада 2024 року. Позитивний висновок дозволить Україні отримати режим внутрішнього ринку для роумінгу.

Наступним кроком буде рішення про взаємовизнання й внутрішній ринок для роумінгу між Україною і ЄС. Це рішення після його схвалення всіма державами - членами Євросоюзу відкриє шлях до четвертого й фінального етапу – фактичного старту RLAH та його імплементації мобільними операторами.

 

Теги: #єврокомісія #оцінка

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