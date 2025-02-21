Apple відключить функцію розширеного захисту хмарних даних у Великій Британії

Apple Inc. відключить функцію розширеного захисту хмарних даних (Advanced Data Protection, ADP) у Великій Британії.

Таке рішення ухвалено компанією за два тижні після появи в ЗМІ інформації про те, що влада Великої Британії зажадала від неї створити так званий "бекдор" для доступу до даних клієнтів по всьому світу.

Apple повідомила в п'ятницю, що ADP буде недоступна для нових користувачів у Великій Британії. Тим, хто вже використовує функцію, доведеться вручну відключити її протягом певного періоду, щоб зберегти облікові записи iCloud.

ADP для iCloud - це необов'язкова функція, що додає наскрізне шифрування для гарантування більш високого рівня безпеки хмарних даних. Вона захищає зокрема резервні копії iCloud, нотатки, фото, текстові повідомлення та інші дані.

"Ми вкрай розчаровані тим, що захист, що надається ADP, не буде доступним для наших клієнтів у Великій Британії, з огляду на тривале зростання витоків даних та інших загроз конфіденційності клієнтів", - йдеться в заяві компанії.

Відключення ADP не означатиме видалення функції наскрізного шифрування, увімкненої за замовчуванням для низки сервісів Apple, зокрема iMessage і FaceTime.

Як повідомляла раніше газета Financial Times із посиланням на джерела, у січні Apple отримала від британської влади вимогу створити "бекдор" для доступу до призначених для користувача даних, який дав би змогу правоохоронним органам і спецслужбам отримувати доступ до резервних копій iPhone та інших хмарних даних, які інакше були б недоступні навіть самій Apple.