Google виплатить 326 млн євро для врегулювання податкового спору з владою Італії

Італійська влада вживе заходів для припинення розслідування справи про ухилення від сплати податків щодо американської Google, що належить Alphabet Inc., пише MarketWatch із посиланням на заяву влади.

Розслідування проти Google проводила прокуратура Мілана, яка вивчала інформацію про несплату податків на прибуток в Італії у 2015-2019 рр. Влада посилалася на розташування в країні серверів та іншої інфраструктури, а в центрі її уваги була виручка від продажу реклами.

Google погодилася виплатити 326 млн євро для врегулювання справи. Мирова угода врегулює "податкову перевірку (...) без суду", йдеться в її заяві.

Раніше компанія виплатила понад $1 млрд французькій владі для вирішення тривалої суперечки навколо заяв про податкові махінації.