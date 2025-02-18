"Нова пошта" закриває останнє відділення у Покровську

"Нова пошта" (НП), яка до 2022 року мала у Покровську (Донецька обл.) 10 відділень, закриває останнє з них через безпекові умови, повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

"У грудні минулого року ще залишалося два (відділення), де працювали 13 працівників. Допоки у січні ми не закрили одне з них. Лишилося останнє, Покровськ №3. І троє працівників", – написав він у Facebook.

Поперешнюк додав, що компанія планувала закрити відділення ще у грудні, але працівники благали не робити цього, адже для покровчан НП залишалася останнім звʼязком з цивілізацією.

"Але безпекові умови більше не дозволяють нам це робити. Дякую колегам за відданість. І хоробрість. Ми остання компанія, яка лишалася у Покровську", – зазначив співвласник НП, запевнивши, що компанія націлена першою повернутися в місто, коли це стане безпечно.

За його словами, за останні два місяці відділення перетворилося на пункт незламності в місті, де дотепер залишалося кілька дрібних продуктових магазинів, бо окрім видачі та відправки посилок люди тут могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету, зарядити телефони й зняти готівку.

Поперешнюк уточнив, що тиждень-два тому відділення все ще приймало й видавало по 80-90 посилок у день, і щодня тут було близько сотні людей, а возили ці посилки двоє відчайдушних водіїв.

Основний конкурент НП державна "Укрпошта" у зв'язку з наближенням лінії фронту призупинила роботу останнього з 11-ти стаціонарних відділень у Покровську наприкінці січня та повідомила, що з того моменту 7 тис. мешканців, які ще лишаються в місті, будуть обслуговувати пересувні поштові відділення і броньований транспорт. На початку лютого броньований автомобіль "Укрпошти" був атакований ворожим дроном на дорозі з Покровську.

Станом на початок 2025 року мережа "Нової пошти" складається загалом із 13 208 відділень і 24 002 поштоматів. Вона охоплює понад 10 тис. населених пунктів України. Компанія є лідером експрес-відправлень в Україні.