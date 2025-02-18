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OpenAI обговорює зміни в корпуправлінні для захисту від ворожих поглинань

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OpenAI обговорює зміни в корпуправлінні для захисту від ворожих поглинань

Американська OpenAI, розробник чат-бота ChatGPT, розглядає можливість наділення членів ради директорів некомерційної організації, що контролює її, спеціальними правами голосу для збереження контролю над компанією після її перетворення на комерційну структуру, пише Financial Times із посиланням на інформовані джерела.

Такі права дадуть змогу раді директорів ухвалювати рішення всупереч думці інших інвесторів, зокрема Microsoft і SoftBank, і захистять OpenAI від ворожих пропозицій.

Минулого тижня стало відомо, що мільярдер Ілон Маск подав спільну з іншими інвесторами заявку на купівлю за $97,4 млрд активів НКО, що контролює компанію, включно з контрольним пакетом акцій комерційного підрозділу.

Глава OpenAI Сем Альтман у соціальній мережі X (колишня Tвіттер) відреагував на це словами: "Ні, дякую, але ми купимо Tвіттер за $9,74 млрд, якщо хочете ". Маск придбав Tвіттер у 2022 році за $44 млрд.

OpenAI перебуває в процесі перетворення з некомерційної дослідницької організації на комерційну суспільно корисну корпорацію (public benefit corporation, PBC).

Юристи Маска стверджували, що він відкличе пропозицію про купівлю НКО в разі відмови OpenAI від цих змін.

Маск, який стояв біля витоків компанії, говорив, що її перетворення на комерційну організацію йде врозріз з її початковою місією. Минулого року він подав позов проти OpenAI, Альтмана і президента компанії Грегорі Брокмана, звинувативши їх у порушенні умов договору і недобросовісному веденні бізнесу.

Як ідеться в позові, підписана Маском, Альтманом і Брокманом угода про створення OpenAI передбачала, що структура буде некомерційною і займатиметься розробкою універсального штучного інтелекту (УШІ, комп'ютерна програма з інтелектом на рівні людського - ІФ-У) "задля блага людства ", причому технологія матиме відкритий вихідний код (open source).

OpenAI з'явилася 2015 року як некомерційна дослідницька лабораторія і 2020 року відкрила бізнес-підрозділ. Маск входив до ради директорів компанії, але 2018 року покинув її.

Теги: #chatgpt #openai

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