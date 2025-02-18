Google виділяє $15 млн 20 вузам на освіту з кібербезпеки, з них 2 українські

Програма "Семінари з кібербезпеки” від Google.org оголосила перелік з 20 університетів, які отримають підтримку від Google.org для розширення доступу до освіти з кібербезпеки.

"Окрім європейських університетів, програму розширено на заклади вищої освіти Близького Сходу та Африки. Серед вишів, що отримають підтримку від Google.org, 2 українських університети – Дрогобицький державний педагогічний університет і Київський національний університет імені Тараса Шевченка", - йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Університети отримають ключі безпеки Titan та безкоштовне навчання з кібербезпеки завдяки партнерству з провідною європейською GovTech компанією Possible Digital.

"Ці семінари є взаємовигідними – університети посилюють кібербезпеку у своїх спільнотах і водночас готують нове покоління фахівців через практичний досвід роботи", - вказують у Google.org.

Відзначається, що у 2024 році кількість кібератак у світі зросла на 44%, і майже половина малих та середніх підприємств у Європі зазнала кібератак протягом останніх двох років. Тим часом Європа відчуває нестачу 883 тис фахівців з кібербезпеки.

"У час, коли новітні технології, такі як штучний інтелект і квантові обчислення, створюють нові можливості та загрози для кібербезпеки, зростає потреба в різноманітній, кваліфікованій та обізнаній з ШІ робочій силі. Саме тому восени 2023 року було запущено програму “Семінари з кібербезпеки” від Google.org та виділено 15 мільйонів доларів на розширення доступу до освіти з кібербезпеки", - повідомили у компанії.

Некомерційна організація Virtual Routes, що спеціалізується на новітніх технологіях та політиці, допоможе університетам адаптувати програми та навчальні плани відповідно до потреб кібербезпеки в їхніх регіонах. Університети-учасники забезпечать тисячам студентів можливість отримати практичний досвід через стажування, наставництво від професіоналів з кібербезпеки та хакатони.

Крім двох українських університетів у програмі візьмуть участь, зокрема, Познанський університет імені Адама Міцкевича, Університет Аристотеля в Салоніках, Політехнічний інститут Гренобля, Університет Масарика, Ризький технічний університет, Технічний університет Клуж-Напока, Мюнхенський технічний університет, Трансільванський університет Брашова, Міланський державний університет, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса, Варшавський технологічний університет.