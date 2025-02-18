Інтерфакс-Україна
Телеком
12:05 18.02.2025

Google виділяє $15 млн 20 вузам на освіту з кібербезпеки, з них 2 українські

2 хв читати
Google виділяє $15 млн 20 вузам на освіту з кібербезпеки, з них 2 українські

Програма "Семінари з кібербезпеки” від Google.org оголосила перелік з 20 університетів, які отримають підтримку від Google.org для розширення доступу до освіти з кібербезпеки.

"Окрім європейських університетів, програму розширено на заклади вищої освіти Близького Сходу та Африки. Серед вишів, що отримають підтримку від Google.org, 2 українських університети – Дрогобицький державний педагогічний університет і Київський національний університет імені Тараса Шевченка", - йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Університети отримають ключі безпеки Titan та безкоштовне навчання з кібербезпеки завдяки партнерству з провідною європейською GovTech компанією Possible Digital.

"Ці семінари є взаємовигідними – університети посилюють кібербезпеку у своїх спільнотах і водночас готують нове покоління фахівців через практичний досвід роботи", - вказують у Google.org.

Відзначається, що у 2024 році кількість кібератак у світі зросла на 44%, і майже половина малих та середніх підприємств у Європі зазнала кібератак протягом останніх двох років. Тим часом Європа відчуває нестачу 883 тис фахівців з кібербезпеки.

"У час, коли новітні технології, такі як штучний інтелект і квантові обчислення, створюють нові можливості та загрози для кібербезпеки, зростає потреба в різноманітній, кваліфікованій та обізнаній з ШІ робочій силі. Саме тому восени 2023 року було запущено програму “Семінари з кібербезпеки” від Google.org та виділено 15 мільйонів доларів на розширення доступу до освіти з кібербезпеки", - повідомили у компанії.

Некомерційна організація Virtual Routes, що спеціалізується на новітніх технологіях та політиці, допоможе університетам адаптувати програми та навчальні плани відповідно до потреб кібербезпеки в їхніх регіонах. Університети-учасники забезпечать тисячам студентів можливість отримати практичний досвід через стажування, наставництво від професіоналів з кібербезпеки та хакатони.

Крім двох українських університетів у програмі візьмуть участь, зокрема, Познанський університет імені Адама Міцкевича, Університет Аристотеля в Салоніках, Політехнічний інститут Гренобля, Університет Масарика, Ризький технічний університет, Технічний університет Клуж-Напока, Мюнхенський технічний університет, Трансільванський університет Брашова, Міланський державний університет, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса, Варшавський технологічний університет.

 

Теги: #google #фінпідтримка #університети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:09 22.05.2025
Надходження від "податку на Google" у І кв.-2025 зросли на 31,6% - в EUR, на 25,8% - в USD

Надходження від "податку на Google" у І кв.-2025 зросли на 31,6% - в EUR, на 25,8% - в USD

12:03 21.05.2025
Google інтегрувала в пошукову систему аналог ChatGPT

Google інтегрувала в пошукову систему аналог ChatGPT

12:17 02.05.2025
Міносвіти готує механізми для конкурсного відбору ректорів університетів наглядовими радами

Міносвіти готує механізми для конкурсного відбору ректорів університетів наглядовими радами

19:50 17.04.2025
Суддя визнала Google незаконним монополістом у сфері онлайн-реклами

Суддя визнала Google незаконним монополістом у сфері онлайн-реклами

15:07 25.03.2025
Google запускає безкоштовну академію ШІ для освітян

Google запускає безкоштовну академію ШІ для освітян

17:46 17.03.2025
Alphabet виділить провайдера лазерного інтернету Taara, залишиться міноритарієм

Alphabet виділить провайдера лазерного інтернету Taara, залишиться міноритарієм

17:25 10.03.2025
Міносвіти: 61 український університет увійшов до рейтингу SCImago Institutions Rankings 2025

Міносвіти: 61 український університет увійшов до рейтингу SCImago Institutions Rankings 2025

12:25 27.02.2025
Канадський регулятор змусить Google покривати його витрати на нагляд за онлайн-новинами

Канадський регулятор змусить Google покривати його витрати на нагляд за онлайн-новинами

20:21 19.02.2025
Google виплатить 326 млн євро для врегулювання податкового спору з владою Італії

Google виплатить 326 млн євро для врегулювання податкового спору з владою Італії

14:54 21.01.2025
Україна розраховує залучити €30,6 млрд бюджетної підтримки від ЄС у 2025 році

Україна розраховує залучити €30,6 млрд бюджетної підтримки від ЄС у 2025 році

ВАЖЛИВЕ

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

ОСТАННЄ

Юрчишин вважає за доцільне почати діалог про обмеження для неповнолітніх у TikTok, Telegram та інших соцмережах

"Vodafone Україна" оголосив викуп єврооблігацій на $1,1 млн у зв’язку із початком виплати дивідендів

У соціальній мережі X (колишній Twitter) фіксують збій у роботі

Трамп пригрозив Apple митами у 25%, акції компанії втрачають 3%

"NovaPay" у 2024р. була лідером за транзакціями серед платіжних систем, PrivatMoney – за обсягами

НКЕК очолила Лілія Мальон

Zoom збільшила квартальний чистий прибуток на 18%

Lenovo збільшила чистий прибуток на 37% за підсумками 24/25 ФР

OpenAI купує стартап дизайнера iPhone за $6,5 млрд, розроблятиме ШІ-пристрої

"Дія.Освіта" запускає розділ "Байти навичок"  у форматі відеоуроків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА