Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала три варіанти фінансової підтримки України на наступні два роки, які наразі розглядаються Єврокомісією і будуть надані главам держав та урядів країн-членів Європейського союзу для подальшого обговорення.

Виступаючи у четвер в Брюсселі в Європейському парламенті, фон дер Ляєн привітала "чітке зобов’язання Європейської Ради покрити фінансові потреби України протягом наступних двох років". "Саме тому ми зараз тісно співпрацюємо з Бельгією та всіма державами-членами щодо варіантів виконання цього зобов’язання. Зрозуміло, що ми виконаємо його та покриємо фінансові потреби України протягом наступних років. Зараз обговорюється, як саме", - пояснила вона стан речей.

За словами президента Єврокомісії наразі розглядається три варіанти. "Варіант перший – використовувати бюджетний простір для залучення коштів на ринках капіталу. Варіант другий – мати міжурядову угоду, за якою держави-члени самостійно залучатимуть необхідний капітал. Варіант третій – мати репараційний кредит на основі іммобілізованих російських активів", - озвучила вона.

Деталізуючи варіант "репараційного кредиту" фон дер Ляєн наголосила, що це означатиме взяти залишки готівки з іммобілізованих російських активів, передати їх Україні як кредит – і Україна повинна буде повернути цей кредит, якщо Росія сплатить репарації". "Це найефективніший спосіб підтримки оборони України та її економіки. І найчіткіший спосіб дати Росії зрозуміти, що час не на її боці. Ми покажемо, що, якщо потрібно, ми налаштовані на довгострокову перспективу. Тому що йдеться про нашу свободу. Йдеться про наші демократії. Йдеться про порядок, заснований на правилах. І Європа завжди буде відстоювати ці цінності", - наголосила президент Європейської комісії.