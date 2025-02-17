"Укрпошта" покращила позиції у рейтингу Всесвітнього поштового союзу

АТ "Укрпошта" покращила свої позиції в рейтингу Всесвітнього поштового союзу (ВПС), перемістившись з групи з середніми показниками (5-7 балів) в 2023 році до групи з найвищими (8-10 балів), повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський з посиланням на Звіт про стан поштового сектору ВПС у 2024 році.

"У світовому рейтингу Всесвітнього поштового союзу 2024 року, серед 192 пошт світу, "Укрпошта" досягла рейтингу 8 з 72,7 бала зі 100. Для порівняння: рік тому рейтинг становив 6, і ми мали 51,3 бала. Це найкращий показник розвитку серед усіх країн СНД, попри всі чималі в них інвестиції та субсидії", - написав Смілянський у Facebook в понеділок.

Згідно зі звітом ВПС, опублікованим на сайті організації минулої п'ятниці, найвищий рейтинг - 10 балів - мають пошти таких країн як Австралія, Франція, Німеччина, Японія, Нідерланди, Швейцарія і США. Рейтинг 9 отримали Австрія, Бельгія, Канада, Китай, Данія, Естонія, Фінляндія, Угорщина, Італія, Корея, Литва, Норвегія, Польща, Сінгапур, Словенія, Швеція, Турція та Британія. Як і Україна, 8 балів мають пошти Білорусі, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Iсландії, Індії, Індонезії, Ірану, Казахстану, Латвії, Люксембургу, Малайзії, Молдови, Марокко, Нової Зеландії, Португалії, Румунії, Російської Федерації, Сербії, Словаччини, Іспанії, Тайланду та В'єтнаму.

"Країни з найвищими рівнями поштового розвитку (10, 9 і 8) загалом демонструють високі та стабільні показники за всіма компонентами (…) Ці країни не тільки відповідають, але й часто перевершують очікування в таких критично важливих сферах як актуальність і надійність. Ці показники свідчать про зрілість і досконалість їхніх поштових систем, які підкріплені надійною інфраструктурою та постійним прагненням до інновацій. Однак диференціація, що спостерігається між країнами-лідерами, свідчить про те, що навіть у межах цієї групи окремим країнам вдається досягти винятково високих рівнів ефективності та результативності послуг, що відрізняє їх від інших країн", - ідеться в тексті звіту на сайті ВПС.

За словами Смілянського, у рейтингу ВПС "Укрпошті" вдалося покращити і такі параметри як надійність (reliability), що свідчить про якість та швидкість доставки - з 82,6 до 91 бала, географія доставки (reach) – показник "Укрпошти" зріс утричі - з 31,6 до 87,9 балів. У категорії "відповідність бізнес-моделі" (relevance) показник зріс удвічі - з 9,9 до 21,9 бала. Стійкість бізнес-моделі (resilience) - з 78,1 до 85,4 бала.

"Що нас ще тішить? Цей рейтинг було складено ще до 100% автоматизації сортування, до банку, до аптеки, до повної цифровізації всіх процесів. Тож цього року ми плануємо досягнути максимального рейтингу 9, а може, й усіх 10. А саме такі завдання ми маємо собі поставити", - написав Смілянський.

В групі країн з рейтингом 5-7, в яку Україна входила за результатами-2023, за підсумками 2024 року представлено 45 країн, зокрема: Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бразилія, Чилі, Колумбія, Єгипет, Ефіопія, Гана, Греція, Ямайка, Монголія, Філіппіни, Катар, Саудівська Аравія, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Пакистан, Танзанія та Уругвай.

"Неоднозначні результати, що спостерігаються в групі країн середнього рівня (5-7 балів), можна пояснити кількома факторами: економічні обмеження відіграють вирішальну роль, оскільки обмежені фінансові ресурси можуть обмежувати здатність країни інвестувати в необхідну інфраструктуру, і технології, які сприяють удосконаленню поштової системи. Інфраструктурні обмеження є ще однією значною проблемою, особливо в регіонах, де географічні та логістичні труднощі перешкоджають розширенню та ефективності поштових послуг", - зазначили у ВПС.

Найнижчий рейтинг 1-2 бали в 2024 році має 31 країна, зокрема Чад, Конго, Еритрея, Гамбія, Гвінея, Гаїті, Лівія, Малі, Нігер, Папуа Нова Гвінея, Самоа, Соломонові острови, Таджикистан, Тонга, Тринідад і Тобаго.