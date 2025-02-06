Інтерфакс-Україна
Телеком
09:57 06.02.2025

Мережа "Київстар" зможе працювати 10 год без е/е з другої половини 2025 р. - CEO

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Мережа "Київстар" зможе працювати 10 год без е/е з другої половини 2025 р. - CEO

Мережа найбільшого оператора мобільного зв'язку "Київстар", яка наразі може працювати чотири години в умовах відключення електроенергії, збільшить рівень стійкості до 10 годин роботи без живлення до середини 2025 року, повідомив CEO "Київстар" Олександр Комаров.

"Потрібно забезпечувати більш високий рівень стійкості мережі. І тут ми рухаємося… у другому кварталі у теорії буде близько 10 годин. Це у теорії. На практиці більша частина сайтів буде триматись від шести до восьми годин, навіть під час блекаутів. І зараз вже вся мережа тримається більше ніж чотири години", - розповів Комаров на організованій Європейською бізнес асоціацією дискусії Global Outlook: Enduring Change у Києві у середу.

За його словами, у другому кварталі "Київстар" планує завершити масштабну програму із заміни джерел безперебійного живлення (ДБЖ) на мережі фіксованого інтернету. Планується заміна близько 90 тис. приладів.

Комаров повідомив, що "Київстар" вже побудував 1,5 тис. базових станцій (БС), які мав побудувати для сталої роботи у спектрі 2100 МГц. Проте, компанія продовжить інвестувати в телеком-інфраструктуру. Для роботи у смузі компанія має побудувати 2,3 тис. БС.

"За два роки ми інвестували більше $400 млн в рамках програми інвестицій $1 млрд. Ми хочемо прискоритись у 2025 році, але це все важче і важче робити. Наприклад, у 2023 році ми побудували 1 тис. сайтів і це було набагато легше, ніж у 2024 році", - розповів CEO "Київстар".

За словами очільника "Київстару", на заваді прискоренню реалізації планів стоїть інфляція, ріст цін на метал, дефіцит робочих ресурсів, проблеми з переміщенням по території України, які виникають у чоловіків призовного віку.

Водночас він зазначив, що процеси, які вимагають взаємодії з державою пришвидшились.

"Відверто, у нас, наприклад, вся система дозволів на будівництво, на підключення, вона прискорилась в рази у порівнянні з довоєнним періодом", - сказав Комаров.

Очільник "Київстару" зазначив, що не бачить такого покращення в діалозі щодо гармонізації вимог до сталості мереж.

"Усі розуміють, що їх потрібно поміняти. З іншого боку, нас вже перевіряють на виконання критеріїв, які потрібно змінити. Тобто це такий класичний сюжет з книжок Кафки, коли ми потроху паплюжимо здоровий глузд, і в нас вистачає на це ресурсу. І це дратує суттєво, розумієте? Тобто у ті часи, коли не вистачає ресурсу на дуже базові потреби, це проблема", - сказав Комаров.

Раніше повідомлялось, що "Київстар" підвищив енергетичну стійкість мережі більш ніж утричі, інвестувавши з початку повномасштабного вторгнення РФ понад 2,3 млрд грн.

На мережі оператора, яка складається з 65 тис. базових станцій, розташованих на технологічних майданчиках в Україні, станом на початок січня 2025 року встановлено понад 197 тис. акумуляторів (номінал однієї батареї АКБ 12 V 100 A*год), роботу ключових об'єктів інфраструктури електронних комунікаційних мереж підтримують понад 2,7 тис. генераторів. У 2025 році "Київстар" планує додатково встановити понад 1 тис. потужних генераторів і ще понад 52 тис. акумуляторів (за одну батарею береться номінал АКБ 12 V 100 A*год).

"Київстар" почав масштабну заміну джерел безперебійного живлення на фіксованій мережі. Відбувається заміна акумуляторів з вичерпаним ресурсом на більш потужні залізо-фосфатні акумулятори, які здатні підтримувати роботу фіксованого інтернет-зв'язку до 10 годин. Протягом найближчих трьох місяців компанія планувала встановити 35 тис. таких акумуляторів. Загалом планувалось додатково закупити 85 тис. нових акумуляторів.

Окрім того, "Київстар" у 2025 році має намір інвестувати 1 млрд грн у подальше розгортання технології енергоємного інтернету GPON.

"Київстар" - станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв'язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету" в Україні. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ тощо. "Київстар" розвиває в Україні нові телеком-технології, протягом 2023-2027 рр. планує інвестувати в цей напрямок $1 млрд.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер "Київстар" акції якої котируються на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).

Теги: #робота #київстар #електроенергія

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