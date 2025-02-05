Інтерфакс-Україна
Телеком
19:41 05.02.2025

Розміщення акцій "Київстару" на Nasdaq відбудеться в третьому кварталі, - Комаров

2 хв читати
Розміщення акцій "Київстару" на Nasdaq відбудеться в третьому кварталі, - Комаров

Розміщення частини акцій найбільшого мобільного оператору "Київстару" на фондовій біржі Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) ймовірно відбудеться в третьому кварталі, вважає СЕО "Київстар" Олександр Комаров.

"Оптимістичний, агресивний термін (лістінгу акцій "Київстар" на біржі Nasdaq, - ІФ-У) це початок третього кварталу", - сказав Комаров агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах організованої "Європейською бізнес асоціацією" дискусії Global Outlook: Enduring Change в середу в Києві.

Процес лістингу непроста процедура, яка складається з багатьох кроків, зазначив Комаров. За його словами, на швидкість з якою відбуватиметься процес впливатимуть рішення Американської комісії з цінних паперів.

CEO "Київстар" відмовився уточнити розмір пакету free float. Він підкреслив, що материнська компанія VEON лишиться контролюючим акціонером.

За інформацією джерела агентства "Інтерфакс-Україна" розглядається розміщення на біржі 15-20%.

Раніше повідомлялось, що глобальний цифровий оператор VEON оголосив про підписання протоколу про наміри здійснити розміщення частини акцій "Київстару" на фондовій біржі Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) з компанією з придбання активів спеціального призначення Cohen Circle Acquisition Corp (CCIRU).

VEON вже розпочав процес поділу, подавши в понеділок пропозицію про поділ і супровідні документи до Торгової палати Нідерландів. Як очікується, реорганізацію буде завершено до березня 2025 року. Також компанія отримала згоду на її дії від власників облігацій із терміном погашення у 2027 році.

"Київстар" - найбільший мобільний оператор в Україні, який обслуговує близько 24 мільйонів абонентів. Портфель цифрових послуг компанії включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою 28 млн користувачів, платформу кіно і телебачення "Київстар ТВ". "Київстар" є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, який надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту. Також, компанія відома як гравець із швидким розвитком на ринку програмного забезпечення через підрозділ Kyivstar Tech.

Теги: #київстар #акції #nasdaq

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:07 13.05.2025
Суперсила абонентів Київстар: зібрали понад 18 млн грн на створення Школи операторів наземних дронів «Варан»

Суперсила абонентів Київстар: зібрали понад 18 млн грн на створення Школи операторів наземних дронів «Варан»

13:43 12.05.2025
Київстар – серед кращих роботодавців за версією рейтингу Forbes Ukraine

Київстар – серед кращих роботодавців за версією рейтингу Forbes Ukraine

10:58 08.05.2025
"Київстар" збільшив частку в Helsi до 97,99%

"Київстар" збільшив частку в Helsi до 97,99%

13:07 06.05.2025
Понад 6,5 мільйонів абонентів активно користуються VoLTE від Київстар

Понад 6,5 мільйонів абонентів активно користуються VoLTE від Київстар

12:22 06.05.2025
Кількість активних абонентів VoLTE від "Київстар" досягла 6,5 млн

Кількість активних абонентів VoLTE від "Київстар" досягла 6,5 млн

16:58 26.04.2025
"Vodafone Україна" і "Київстар" завершили обмін частотами в спектрі 2100 МГц

"Vodafone Україна" і "Київстар" завершили обмін частотами в спектрі 2100 МГц

21:32 22.04.2025
Індекс українських акцій у Варшаві підскочив на 11,4% напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

Індекс українських акцій у Варшаві підскочив на 11,4% напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

13:33 22.04.2025
Індекс українських акцій у Варшаві росте напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

Індекс українських акцій у Варшаві росте напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

11:57 22.04.2025
Співробітники Київстар та інклюзивна пекарня Good Bread реалізували ініціативу «Підвішені паски для військових»

Співробітники Київстар та інклюзивна пекарня Good Bread реалізували ініціативу «Підвішені паски для військових»

07:43 22.04.2025
Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% - аналітик

Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% - аналітик

ВАЖЛИВЕ

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

ОСТАННЄ

Microsoft скоротить 3% робочих місць у межах оптимізації структури управління - ЗМІ

Боярка стала 40-м містом в мережі Glovo

Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту чергову групу інтернет-супутників Starlink

Глава CrowdStrike передав у дар акції компанії на суму понад $1 млрд

ЄС продовжує розвивати технологічну та цифрову співпрацю з Японією - ЄК

"Укрпошта" запустила сервіс для повернення неотриманих посилок

Кожний шостий українець регулярно користується ШІ, кожен восьмий нічого про нього не чув – соцопитування КМІС

Apple планує підняти ціни на iPhone, не пов'язуючи це з наслідками мит - WSJ

"Vodafone Україна" інвестував в енергостійкість мережі 754 млн грн у 2024 р.

"Vodafone Україна" розглядає можливість продажу своїх ШI-рішень іншим компаніям

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА