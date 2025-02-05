Розміщення акцій "Київстару" на Nasdaq відбудеться в третьому кварталі, - Комаров

Розміщення частини акцій найбільшого мобільного оператору "Київстару" на фондовій біржі Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) ймовірно відбудеться в третьому кварталі, вважає СЕО "Київстар" Олександр Комаров.

"Оптимістичний, агресивний термін (лістінгу акцій "Київстар" на біржі Nasdaq, - ІФ-У) це початок третього кварталу", - сказав Комаров агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах організованої "Європейською бізнес асоціацією" дискусії Global Outlook: Enduring Change в середу в Києві.

Процес лістингу непроста процедура, яка складається з багатьох кроків, зазначив Комаров. За його словами, на швидкість з якою відбуватиметься процес впливатимуть рішення Американської комісії з цінних паперів.

CEO "Київстар" відмовився уточнити розмір пакету free float. Він підкреслив, що материнська компанія VEON лишиться контролюючим акціонером.

За інформацією джерела агентства "Інтерфакс-Україна" розглядається розміщення на біржі 15-20%.

Раніше повідомлялось, що глобальний цифровий оператор VEON оголосив про підписання протоколу про наміри здійснити розміщення частини акцій "Київстару" на фондовій біржі Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) з компанією з придбання активів спеціального призначення Cohen Circle Acquisition Corp (CCIRU).

VEON вже розпочав процес поділу, подавши в понеділок пропозицію про поділ і супровідні документи до Торгової палати Нідерландів. Як очікується, реорганізацію буде завершено до березня 2025 року. Також компанія отримала згоду на її дії від власників облігацій із терміном погашення у 2027 році.

"Київстар" - найбільший мобільний оператор в Україні, який обслуговує близько 24 мільйонів абонентів. Портфель цифрових послуг компанії включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою 28 млн користувачів, платформу кіно і телебачення "Київстар ТВ". "Київстар" є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, який надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту. Також, компанія відома як гравець із швидким розвитком на ринку програмного забезпечення через підрозділ Kyivstar Tech.