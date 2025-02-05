"Укрпошта" ввела нові вагові категорії зі знижками для легких відправлень за кордон

АТ "Укрпошта" з 1 лютого ввело нові вагові категорії зі знижками для "Дрібний Пакет Prime", повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням "Укрпошти" в середу, з 1 лютого компанія ввела нові вагові категорії зі знижками: 0-100 г, 500-750 г та 750 г-1 кг. Найбільша знижка до 15% застосовується до відправлень вагою до 100 г. Знижка в категорії 500-700 г становить 10%.

Доставка дрібного відправлення вагою до 100 г у США відтепер коштуватиме близько 270 грн, а до країн Європи - від 250 грн. Сплатити при цьому потрібно лише за фактичну, а не обʼємну вагу, йдеться в дописі.

Програми лояльності за обсяги для постійних клієнтів "Укрпошти" корпоративних і фізичних осіб залишаться чинними.

"Нижчі тарифи — це ще більше можливостей для конкуренції “на рівних”, а гнучкі вагові категорії дають можливість вибору, оптимального для кожного", - цитує пресслужба гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

За даними компанії, близько чверті відправлень виробників-експортерів з України, які продають свої товари на найбільших маркетплейсах Etsy і Amazon, важать менше 100 грамів. Це, зокрема, елементи декору, ювелірні прикраси, повідомили в компанії.

Смілянський нагадав, що терміни доставки за кордон з "Укрпоштою" складають від 4 днів до Великої Британії, 7–10 днів до адреси або одного з 15 тис. відділень у США.

"Буквально вчора отримали повідомлення про те, як круто, що відправлення з Житомира до Дубліна дійшло всього за 6 днів", - повідомив гендиректор "Укрпошти".

За даними Смілянського, наразі на американських та інших міжнародних майданчиках вже представлено понад 1,7 млн найменувань українських товарів на суму близько $1 мдрд. Понад 60% відправлень здійснюється з "Укрпоштою".

Раніше повідомлялось, що "Укрпошта" оголосила про підписання нової угоди про співпрацю з британською Royal Mail (Великобританія), умови якої дозволили запровадити з 1 лютого 15% знижки для відправлення пакетів PRIME вагою до 1 кг.

"Укрпошта", як член Всесвітнього поштового союзу має змогу доставляти відправлення на будь-яку адресу в понад 230 країн та територій світу. Партнерська мережа національних пошт складається з більш ніж 660 тис. відділень, які обслуговують 5,3 млн поштовиків.