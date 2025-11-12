Інтерфакс-Україна
10:22 12.11.2025

Чорна п'ятниця 2025 у MAUDAU: топ пропозиції та шалені знижки до кінця листопада

3 хв читати

28 листопада стартує найочікуваніший розпродаж року — Чорна п'ятниця в онлайн-маркеті MAUDAU. Розповідаємо, які категорії стануть хітами цього сезону і як не пропустити найвигідніші ціни.

Офіційний старт Чорної п'ятниці 2025 в MAUDAU — 28 листопада 2025 року. Але це не одноденна акція! Розпродаж із спеціальними цінами та знижками триватиме до кінця листопада, даючи можливість спокійно обрати потрібне та не пропустити ніякої вигоди.

Як буде працювати акція? 

  • 28 листопада — старт із найкращими пропозиціями та знижками року
  • Далі — хвилі з категорійними добірками, бандлами та ексклюзивними промокодами
  • Учасники знижковидінь (1–17 листопада) отримують спеціальні пропозиції

Такий підхід дозволяє не створювати штучний ажіотаж, а дати кожному можливість купити потрібне за найкращими цінами.

Топ категорії Чорної п'ятниці 2025 у MAUDAU

Онлайн-маркет повсякденних штук пропонує величезний вибір товарів для дому, краси, здоров’я та побуту. На Чорну п'ятницю знижки чекають на найбільш затребувані позиції.

Косметика та засоби догляду

Одна з найочікуваніших категорій! Тут на вас чекають знижки на:

  • Преміальні бренди догляду
  • Декоративну косметику
  • Догляд за волоссям
  • Парфуми та ароматичну продукцію

Ця категорія традиційно б'є рекорди під час Чорної п'ятниці, адже якісну косметику завжди приємно купити зі знижкою.

Товари для дому та побуту

Все, що робить життя комфортнішим та зручнішим:

  • Текстиль для дому
  • Кухонне приладдя
  • Організація простору
  • Декор та аксесуари

Це ідеальний час оновити домашній інтер'єр або купити подарунки до новорічних свят.

Побутова техніка та електроніка

Категорія, де знижки особливо відчутні:

  • Дрібна побутова техніка
  • Техніка для догляду
  • Гаджети та аксесуари
  • Побутові помічники

Техніка на Чорну п'ятницю — це не просто знижка, це можливість купити мрію за реальною ціною.

Здоров'я та wellness

Інвестиція в себе за вигідною ціною:

  • Вітаміни та добавки
  • Спортивне харчування
  • Товари для фітнесу
  • Масажери та релакс-пристрої 

Дитячі товари

Батьки знають, як швидко діти ростуть і як багато їм потрібно:

  • Іграшки та розвиваючі ігри 
  • Товари для немовлят 
  • Дитячий текстиль
  • Шкільні товари

Як не пропустити найкращі пропозиції

1. Візьміть участь у гейміфікації і отримайте знижковидіння (до 17 листопада)

Якщо ви ще не грали з магічною Пророкулею на сайті MAUDAU — зробіть це до 17 листопада! Учасники гейміфікації отримують ексклюзивні промокоди та персоналізовані розсилки з топовими пропозиціями.

2. Підпишіться на розсилки

Email та Viber-розсилки — найшвидший спосіб дізнатися про старт нових хвиль знижок, блискавичні пропозиції та ексклюзивні бонуси.

3. Додайте сайт до закладок

Чорна п'ятниця — це час, коли секунди мають значення. Топові позиції розлітаються швидко, тому майте швидкий доступ до сайту MAUDAU.

4. Готуйте списки бажань заздалегідь

Перегляньте асортимент зараз, додайте потрібне в обране або створіть список покупок. Так вам буде легше орієнтуватися 28 листопада і ви не витратите час на вибір.

5. Перевірте способи оплати

Переконайтеся, що ваші платіжні дані актуальні, а улюблений спосіб оплати працює. У пік розпродажу це заощадить нервові клітини.

Прозорість та чесні правила

MAUDAU дотримується принципу чесності: реальні знижки, прозорі умови, без штучного підвищення цін. Чорна п'ятниця 2025 в MAUDAU — це шанс купити якісні товари за найнижчими цінами року.

Беріть участь у гейміфікації до 17 листопада, отримуйте знижковидіння й ексклюзивні промокоди — старт вже 28 листопада!

