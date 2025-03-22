Інтерфакс-Україна

Економіка

12:47 22.03.2025

ОККО, WOG і KLO знизили ціни на пальне на вихідні на 2-7 грн/л

1 хв читати
ОККО, WOG і KLO знизили ціни на пальне на вихідні на 2-7 грн/л

22-23 березня вартість пального на стелах преміальних мереж АЗК ОККО і WOG знизилася на дизель і бензин А-95 на 5 грн/л – до 52,99 і 53,99 грн/л відповідно, на скраплений газ (LPG) – на 3 грн/л, – до 35,48-35,49 грн/л.

Про це компанії повідомили на своїх сторінках у Facebook в суботу.

"Ціни на пальне діють при заправці на всіх АЗК мережі (…) діють при купівлі на Гаманець PRIDE до 500 л", – зазначили, зокрема, у WOG.

Своєю чергою, за інформацією enkorr, київська мережа АЗК KLO з 22 по 24 березня знизила ціни на світлі нафтопродукти на 5-7 грн/л залежно від марки, на LPG — на 2 грн/л. Знижки діють тільки за пред'явленням купона на касі.

За даними enkorr, з початку тижня в роздрібних мережах розпочалася тенденція здешевлення пального. Зокрема, вартість пального в залежності від оператора і виду втратила до 2 грн/л.

Теги: #вихідні #пальне #знижки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:40 14.03.2025
На заході і півночі України на вихідних дощі, місцями з мокрим снігом

На заході і півночі України на вихідних дощі, місцями з мокрим снігом

12:21 21.02.2025
В Україні в найближчі дві доби збережеться морозна погода без опадів

В Україні в найближчі дві доби збережеться морозна погода без опадів

21:29 11.02.2025
"Укрнафта" реалізувала 1,5 мільйона літрів пального для військових зі знижкою

"Укрнафта" реалізувала 1,5 мільйона літрів пального для військових зі знижкою

10:54 07.02.2025
ДОТ удосконалив механізми закупівель пального для військових

ДОТ удосконалив механізми закупівель пального для військових

13:48 05.02.2025
"Укрпошта" ввела нові вагові категорії зі знижками для легких відправлень за кордон

"Укрпошта" ввела нові вагові категорії зі знижками для легких відправлень за кордон

11:24 07.01.2025
Всеукраїнська аграрна рада закликала Кабмін запровадити пільговий акциз на пальне для аграріїв

Всеукраїнська аграрна рада закликала Кабмін запровадити пільговий акциз на пальне для аграріїв

12:02 01.01.2025
В Україні змінилися правила експорту спирту, алкогольних і тютюнових виробів, пального

В Україні змінилися правила експорту спирту, алкогольних і тютюнових виробів, пального

09:09 25.12.2024
Єдність малого та середнього бізнесу: шлях до успіху паливного ринку України

Єдність малого та середнього бізнесу: шлях до успіху паливного ринку України

12:02 01.11.2024
Дощова погода очікується в Україні в суботу, у неділю похолодає, на північному сході - сніг

Дощова погода очікується в Україні в суботу, у неділю похолодає, на північному сході - сніг

12:32 25.10.2024
Вихідні дні в Україні будуть теплими та без опадів, ночі прохолодними, місцями заморозки

Вихідні дні в Україні будуть теплими та без опадів, ночі прохолодними, місцями заморозки

ВАЖЛИВЕ

Рожкова вірить в успішну приватизацію Укргазбанку та Сенс Банку, але не цього року

Нацбанк опублікує сценарії стрес-тестів банків наприкінці весни, це не буде "Армагеддон" – Рожкова

Український МХП купує 41% іспанської компанії з птахівництва UVESA

Недостатній рівень капіталу з великих банків має тільки Укрексімбанк – Рожкова

Підвищення податку на прибуток банків до 50% скоротило можливості наростити кредитний портфель на 20% – Рожкова

ОСТАННЄ

СЕС з настанням весни будуть суттєво впливати на ціни на е/е у напрямку їх зниження – ексміністерка енергетики

"Нафтогаз" заперечує звинувачення НАБУ та САП у бездіяльності щодо повернення активів в Україну

"Ліси України" у 2025 р. завершать реалізацію програми "Зелена країна" з висадки 1 млрд дерев

Продовольчі товари у березні продовжили дорожчати, перед Великоднем подешевшало тільки борошно

"Нібулон" готовий виконувати вантажні аграрні, металургійні та будівельні перевезення по Середньому і Верхньому Дунаю

Рожкова вірить в успішну приватизацію Укргазбанку та Сенс Банку, але не цього року

Нацбанк опублікує сценарії стрес-тестів банків наприкінці весни, це не буде "Армагеддон" – Рожкова

Український МХП купує 41% іспанської компанії з птахівництва UVESA

Недостатній рівень капіталу з великих банків має тільки Укрексімбанк – Рожкова

Підвищення податку на прибуток банків до 50% скоротило можливості наростити кредитний портфель на 20% – Рожкова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА