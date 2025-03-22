ОККО, WOG і KLO знизили ціни на пальне на вихідні на 2-7 грн/л

22-23 березня вартість пального на стелах преміальних мереж АЗК ОККО і WOG знизилася на дизель і бензин А-95 на 5 грн/л – до 52,99 і 53,99 грн/л відповідно, на скраплений газ (LPG) – на 3 грн/л, – до 35,48-35,49 грн/л.

Про це компанії повідомили на своїх сторінках у Facebook в суботу.

"Ціни на пальне діють при заправці на всіх АЗК мережі (…) діють при купівлі на Гаманець PRIDE до 500 л", – зазначили, зокрема, у WOG.

Своєю чергою, за інформацією enkorr, київська мережа АЗК KLO з 22 по 24 березня знизила ціни на світлі нафтопродукти на 5-7 грн/л залежно від марки, на LPG — на 2 грн/л. Знижки діють тільки за пред'явленням купона на касі.

За даними enkorr, з початку тижня в роздрібних мережах розпочалася тенденція здешевлення пального. Зокрема, вартість пального в залежності від оператора і виду втратила до 2 грн/л.