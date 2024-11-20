Рекордна кількість американців хочуть здійснити покупки з Дня подяки до кіберпонеділка

Рекордна кількість американців цього року планує здійснити покупки в п'ятиденний період від Дня подяки до кіберпонеділка в традиційних магазинах і онлайн - 183,4 млн осіб, прогнозує Національна федерація ритейлерів (NRF).

Попередній максимум у 182 млн осіб було зафіксовано 2023 року.

"Святковий шопінг продовжує набирати обертів, деякі з найзавантаженіших днів у році припадають на п'ятиденні вихідні на честь Дня подяки", - зазначає віцепрезидентка NRF з питань промисловості та споживчого аналізу Кетрін Каллен.

Головні причини, через які американці хочуть здійснювати покупки протягом цього періоду, полягають у тому, що "пропозиції надто хороші, щоб їх втратити" (57%), "це традиція" (28%). Майже чверті респондентів (24%) подобається починати святковий шопінг на вихідних у День подяки.

"Чорна п'ятниця" залишається найпопулярнішим днем для покупок у цей п'ятиденний період: 131,7 млн осіб (72%) планують вирушити в магазини або зробити покупки онлайн. Кіберпонеділок є другим за популярністю днем - 72,3 млн (39%).

День подяки цього року випадає на 28 листопада, "чорна п'ятниця" - на 29 листопада, кіберпонеділок - 2 грудня.

В опитуванні федерації, що проходило 1-7 листопада, взяли участь 8135 американців.