14:48 15.08.2025

Більшість американців не вірять у здатність Трампа приймати мудрі рішення щодо війни в Україні

Більшість опитаних напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і Путіна американців не вірять у здатність Трампа ухвалювати мудрі рішення щодо війни в Україні.

Як повідомляє Politico, результати опитування Pew Research Center свідчать, що майже 60% "не дуже впевнені", або "зовсім не впевнені", що Трамп може приймати "мудрі рішення" щодо найсмертоноснішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Демократи висловили значно меншу впевненість у здібностях президента приймати рішення, ніж республіканці. Однак, зазначається, що Трамп втратив довіру і серед республіканців: 73% "певною мірою" або "дуже впевнені" у здатності Трампа впоратися з війною, порівняно з 81% у липні 2024 року.

Американці розділилися порівну у думці щодо того, чи повинні США допомагати Україні захищатися у війні, причому демократи набагато частіше висловлювались на підтримку допомоги США Україні. Але менше ніж кожен третій американець вважає війну серйозною загрозою інтересам США, що є різким падінням порівняно з 2022 роком, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Зараз американці рідше, ніж у березні, кажуть, що Трамп занадто сильно підтримує Росію у війні. Ця зміна відбулася після того, як американський президент в останні місяці змінив свою публічну позицію щодо війни і став більш критичним до РФ.

Опитування проводилося онлайн та телефоном з 4 по 10 серпня, за випадковою вибіркою з 3554 дорослих. Похибка становить орієнтовно 1,8 відсоткових пункти.

