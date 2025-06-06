Через наслідки атаки на метрополітен Києва АЗС надають знижки на пальне – КМВА

У зв’язку з пошкодженням колій Київського метрополітену внаслідок російської атаки та ускладненою транспортною ситуацією в місті, мережі автозаправних станцій столиці надають знижки на пальне для водіїв, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Рух однією з ліній метро було зупинено, що спричинило збільшення заторів і навантаження на автотранспорт.

"Це можна було би вирішити за кілька годин. Проте, на жаль, керівництво метрополітену відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків та ремонті колій. Хоча фахівці УЗ вже навчились робити таке відновлення максимально оперативно", – зазначив Ткаченко.

Він додав, що для часткової компенсації незручностей у взаємодії з бізнесом було домовлено про запровадження знижок на пальне.

"Я звернувся до мереж АЗС. Всі хто зараз рухається Києвом – отримають знижки на АЗС всіх основних мереж в столиці. Знижка почне діяти в найближчі хвилини і до кінця доби. Обсяг знижок компанії визначають відповідно до своїх спроможностей", – заявив очільник КМВА.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1256