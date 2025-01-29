Інтерфакс-Україна
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20:27 29.01.2025

Українська компанія KVERTUS презентувала масштабний проєкт "Атлас", що забезпечить фронт інтелектуальними системами РЕБ

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Українська компанія KVERTUS презентувала масштабний проєкт "Атлас", що забезпечить фронт інтелектуальними системами РЕБ

Українська компанія-виробник комплексних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР) KVERTUS презентувала свій масштабний оборонний проєкт "Атлас".

Як повідомляє кореспондент агентства “Інтерфакс-Україна”, ініціатива має на меті створення глобального антидронового захисту на всій лінії бойового зіткнення (близько 1300 км). Творці системи наголошують, що "Атлас" є “революційною радіоелектронною екосистемою, здатною істотно вплинути на ситуацію на фронті”.

Виробник наголошує, що успішна реалізація проєкту протягом найближчих місяців дозволить українській армії значно підвищити рівень радіоелектронної безпеки, частково забезпечивши стратегічну перевагу на фронті.

СЕО компанії KVERTUS Ярослав Філімонов, окреслив стратегічне значення "Атласу", його важливість для порятунку життя українських бійців на фронті. “Те, що винайшли наші інженери, те, що ми презентуємо, це справжній прорив. Це те, що ніхто раніше ніколи не робив. Це екосистема у галузі РЕР і РЕБ. Екосистема, що працює як єдиний організм з багаторівневим рівнем доступу, можливістю віддаленого керування”, - наголосив він, додавши, що на сьогодні у світі не існує аналогів цієї екосистеми.

Філімонов також закликав міжнародних партнерів і благодійників підтримати ініціативу.

“KVERTUS звертається до всіх небайдужих — представників бізнесу, громадян України та міжнародних партнерів — із закликом підтримати проєкт, допомогти зберегти життя наших воїнів та посилити оборонні потужності України”, - підкреслили у компанії.

Комерційний директор KVERTUS Сергій Скорик розповів про переваги для військовослужбовців від розробленого проєкту.

“Найголовніша перевага - ми фактично поєднали засоби детекції і засоби подавлення. Друга особливість - можливість керувати будь-якою кількістю “міражів” на полі бою. Третє - сам по собі засіб 20 Ватт”, - сказав він.

Двократна олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка також долучилась до презентації, стала амбасадоркою проєкту і наголосила на важливості підтримки оборонних ініціатив для збереження життя військових.

Герой України Віталій Литвин підкреслив залежність успіху виконання бойових завдань від кількості та якості технологій радіоелектронної боротьби на лінії фронту.

Представник кластеру Brave1 Олег Донець наголосив, що проєкт "Атлас" є прикладом успішних вітчизняних інженерно-технічних рішень, здатних змінити підхід до сучасної оборони.

Теги: #реб #kvertus #проєкт

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