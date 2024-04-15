Спорт

12:47 15.04.2024

У Парижа на випадок загрози безпеці є запасний план для церемонії відкриття Олімпіади - Макрон

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У Парижа на випадок загрози безпеці є запасний план для церемонії відкриття Олімпіади - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про два альтернативні місця, де може відбутися церемонія відкриття паризької літньої Олімпіади, на випадок, якщо виникне загроза безпеці запланованої церемонії на річці Сена.

"Є плани Б і плани В. Ми готуємо їх паралельно. Ми проведемо аналіз у реальному часі. Є варіант церемонії, що буде обмежена районом Трокадеро і, отже, не охопить всю Сену", - сказав Макрон в ефірі каналів BFMTV і RMC у понеділок.

Президент також сказав, що є варіант з ареною Stade de France. "Це те, що робиться традиційно", - додав він.

Водночас Макрон сказав, що вважає важливим провести церемонію на Сені, зазначивши, що "воно того варте". "Ми хочемо показати найкрасивіше обличчя Франції", - наголосив він.

"Те, чого насамперед хочуть терористи, це перешкодити нам мріяти. Вони хочуть перешкодити молоді відвідувати тераси кафе, концерти, спортивні заходи. Але ми організуємося. Жодної наївності", - продовжив президент.

Макрон нагадав, що посилений режим безпеки запровадять "за тижні до початку церемонії відкриття". Він запевнив, що служби безпеки перевірятимуть усіх людей, які приходять на захід, а також запровадять обмеження на транспортний рух.

Організатори літньої Олімпіади 2024 дотримуються плану проведення церемонії відкриття ігор на річці Сена. Цей варіант викликає побоювання у низки політиків та експертів: вони вважають, що буде важко гарантувати безпеку на заповнених великою кількістю людей берегах.

Очікується, що на Сені також відбудеться кілька видів олімпійських змагань, зокрема змагання з плавання на відкритій воді.

Літні Олімпійські ігри в Парижі стартують 26 липня 2024 року.

Теги: #олімпіада #франція #макрон

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