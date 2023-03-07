Спорт

16:32 07.03.2023

Кабмін визначив Мінспорту органом, що забезпечує формування держполітики щодо утвердження української національної та громадянської ідентичності

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Кабмін визначив Мінспорту органом, що забезпечує формування держполітики щодо утвердження української національної та громадянської ідентичності

Кабінет Міністрів визначив Міністерство молоді та спорту центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, внесено зміни до положення про Міністерство молоді та спорту України з метою приведення його у відповідність до закону "Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності".

 

Теги: #мінспорту

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