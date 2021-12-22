НХЛ вирішила не пускати гравців на зимову Олімпіаду у Пекіні

Національна хокейна ліга ухвалила рішення про неучасть гравців своїх клубів у зимовій Олімпіаді 2022 року у Пекіні.

"У зв'язку з тим, що розклад регулярного сезону НХЛ було суттєво порушено внаслідок збільшення кількості випадків захворювання на COVID, та збільшено кількість перенесених ігор, ліга оголосила, що гравці НХЛ не братимуть участі у зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні", - повідомила прес-служба ліги.

"Національна хокейна ліга поважає бажання гравців НХЛ представляти свої країни і брати участь у турнірі найкращих. Ми якнайдовше відтягували ухвалення рішення, вивчаючи всі доступні варіанти, що дають змогу нашим гравцям брати участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року", - заявив комісар НХЛ Гері Беттман.

"На жаль, вже перенесено 50 ігор через коронавірус, отже, участь (гравців) в Олімпійських іграх більше неможлива. Ми, безумовно, визнаємо і цінуємо зусилля, здійснені Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародною федерацією хокею з шайбою та пекінським організаційним комітетом щодо прийому гравців НХЛ, але нинішні обставини не дали змоги нам продовжувати, незважаючи на всі зусилля. Ми з нетерпінням чекаємо на участь в Олімпійських іграх у 2026 році", - сказав Беттман.