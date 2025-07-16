Презентовано медалі зимової Олімпіади-2026 в Італії

Організатори зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (Італія) презентували олімпійські медалі, повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

"Дизайн нагороди символізує дві половини: шлях спортсмена та усіх, хто йшов поруч із ним до олімпійської вершини — тренерів, рідних, уболівальників. Це про єднання, про команду, про силу", - йдеться в повідомленні НОК.

Зазначається, що кожна медаль Мілан–Кортіна-2026 стане справжнім витвором мистецтва.

"Нагороди виготовлятиме Італійський державний монетний двір та поліграфічний інститут із переробленого металу, використовуючи відновлювані джерела енергії та екологічне упакування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт розраховує, що на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (Італія) Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.