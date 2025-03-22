Інтерфакс-Україна

Події

01:04 22.03.2025

Новий президент МОК планує повернути збірну РФ на Олімпіаду – ЗМІ

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Новий президент МОК Керсті Ковентрі планує повернути збірну РФ на Олімпіаду, повідомляє Sky News.

Згідно даних видання, Ковентрі запитали через день після обрання, чи проти вона заборони країнам брати участь в Олімпійських іграх через війни. Вона заявила, що почне переговори щодо можливого повернення Росії на Ігри.

"Я так, але я думаю, що ви повинні брати до уваги кожну ситуацію. Що я хотів би зробити, так це створити робочу групу, де ця робоча група намагатиметься викласти певну політику та деякі керівні рамки, які ми, як рух, можемо використовувати для прийняття рішень, коли нас втягують у конфлікти", - заявила новий президент.

Як повідомлялося, громадянку Зімбабве Керсті Ковентрі обрали президенткою Міжнародного олімпійського комітету (МОК), оголосив у четвер голова МОК Томас Бах, який іде з посади.

Джерело: https://news.sky.com/story/incoming-ioc-president-to-open-talks-on-russias-potential-return-to-olympics-13333288

Теги: #олімпіада #мок #росіяни

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