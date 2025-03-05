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17:15 05.03.2025

Міносвіти презентувало нове положення про олімпіадний та турнірний рух

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Міносвіти презентувало нове положення про олімпіадний та турнірний рух

Міністерство освіти і науки України презентувало нове положення про олімпіадний та турнірний рух.

"Основна мета змін — зробити інтелектуальні змагання доступнішими, справедливішими, розширити можливості для виявлення талантів, підвищити якість підготовки учнів та створити сильну спільноту навколо олімпіадного і турнірного руху. Нове Положення про олімпіадний та турнірний рух чіткіше визначає ролі всіх учасників, удосконалює всі процедури, поліпшує координацію та розширює можливості для учасників", - йдеться у повідомлені міністерства.

Згідно з новим положенням, всеукраїнські олімпіади відбуватимуться в 3 етапи: І етап — місцевий з відкритою реєстрацією для всіх охочих; ІІ етап — обласний плюс учасники з-за кордону і учні наукових ліцеїв; ІІІ етап — державний плюс переможці закордонного округу і учні Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка (в олімпіадах з математики, астрономії, фізики).

Відзначається, що нові підходи нададуть: можливість самовисування на перший (місцевий) етап олімпіади, без посередництва школи чи вчителів; доступність олімпіад і турнірів для дітей з особливими освітніми потребами; можливість участі українських учнів із-за кордону: такі учні приєднуватимуться до другого етапу олімпіади і писатимуть її дистанційно з дотриманням заходів для академічної доброчесності; системна підготовка учнівського олімпіадного резерву (школи, навчальні збори, відбіркові та тренувальні збори); доступність для учнів наукових ліцеїв участі на другому етапі, а для учнів з Українського фізико-математичного ліцею на третій етапі в олімпіадах з математики, фізики, астрономії.

Також зазначається, що на другому (обласному) етапі  учасники з усіх областей матимуть однакові завдання; чітко визначено роль журі та предметно-методичної комісії; передбачена персональна відповідальність за передчасне розголошення завдань, і урегульовано алгоритм уникнення конфлікту інтересів.

Крім того, відтепер буде більше шансів пройти на третій етап олімпіади завдяки оновленій системі рейтингів.

"На заміну інтернет-олімпіадам тепер буде STEM-олімпіада: інтелектуальне змагання з дисциплін природничої, математичної, технологічної та інформатичної освітніх галузей серед учнів 9–11 класів шкіл та профтехів, що відбуватиметься у 2 етапи: очний і заочний. Ця олімпіада стимулюватиме розвиток учнівських компетенцій, що є ключовими для майбутніх фахівців у науці та технологіях", - розповіли в міністерстві.

Серед іншого, для участі в Міжнародних олімпіадах будуть формувати команди учнів з-поміж переможців третього етапу.

"Кількість учасників, хто проходить на відбіркові збори, визначається за формулою: кількість учасників відповідно до правил міжнародного змагання × 3. Так більше учнів матимуть змогу тренуватися перед змаганнями та вдосконалювати свої навички. Тренувальні збори — підготовка переможців відбіркових зборів до міжнародних змагань, що організовує Національний центр "Мала академія наук України", - додали у відомтві.

Новим положення визначено, що відповідальним органом за координацію олімпіад визначено Національним центром "Мала академію наук України".

Зазначається, що оновлене положення набирає чинності з 1 червня 2025 року.

Як повідомлялось, Освітній омбудсмен Надія Лещик закликає місцеві управління освіти і керівників шкіл не примушувати учнів брати учать в олімпіадах, а вчителів – готувати їх.

Теги: #олімпіада #мон #турнір

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