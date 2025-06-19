Українські школярі завоювали 17 нагород на міжнародній Олімпіаді Геніїв в США

Українські школярі завоювали 17 нагород на міжнародній Олімпіаді Геніїв (GENIUS Olympiad) в США, повідомило Міністерство освіти і науки.

"Українські школярі повернулися зі США з неймовірними результатами — 17 нагород на міжнародній Олімпіаді Геніїв! GENIUS Olympiad — це найбільший у світі конкурс учнівських екопроєктів, де щороку змагаються понад 1000 учасників із більш ніж 70 країн. Цьогоріч серед них 34 учні з 11 областей України представили свої 29 інноваційних екопроєктів", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що українські школярі, учні Малої академії наук України вибороли: 1 гран-прі, 3 золоті медалі, 5 срібних медалей, 4 бронзові медалі і 4 почесні відзнаки.