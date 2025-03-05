Події

10:48 05.03.2025

Освітній омбудсмен закликає місцеві управління освіти і керівників шкіл не примушувати учнів брати участь в олімпіадах

1 хв читати
Освітній омбудсмен закликає місцеві управління освіти і керівників шкіл не примушувати учнів брати участь в олімпіадах

Освітній омбудсмен Надія Лещик закликає місцеві управління освіти і керівників шкіл не примушувати учнів брати участь в олімпіадах, а вчителів – готувати їх.

"Участь у цих заходах є добровільною, це було і в старих положеннях, і в цьому. Не секрет, що частина учнів у нас бере участь в інтелектуальних змаганнях під примусом. До вчителів також застосовується примус щодо підготовки цих учнів", - сказала Лещик на презентації положення Міністерства освіти і науки про олімпіадний і турнірний рух.

За її словами, це відбувається, бо на рівні громад є певні рейтинги, які вираховуються від того, в яких змаганнях перемагали учні.

"Такі рейтинги не сприяють якості цих змагань, це по-перше. А по-друге, вони не припустимі. Я хочу закликати зараз органи управління освіти, керівників закладів освіти - не примушуйте учнів брати участь і не примушуйте вчителів, це має бути добровільним", - додала вона.

Крім того, омбудсмен закликає управління освіти відзначати педагогів, які готують олімпіадників, не лише за перемоги, але і за участь.

Теги: #олімпіада #школи #освітній_омбудсмен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 28.02.2025
Міносвіти веде перемовини з країнами-партнерами щодо вивчення в школах української мови як іноземної

Міносвіти веде перемовини з країнами-партнерами щодо вивчення в школах української мови як іноземної

10:42 27.02.2025
Школи можуть самостійно ухвалювати рішення про заохочення учнів похвальними листами, грамотами і медалями

Школи можуть самостійно ухвалювати рішення про заохочення учнів похвальними листами, грамотами і медалями

11:45 17.02.2025
У школах Львова поки що не планують вводити карантин

У школах Львова поки що не планують вводити карантин

11:27 17.02.2025
Школи Львівської області переводять на дистанційне навчання через ситуацію з грипом і ГРВІ

Школи Львівської області переводять на дистанційне навчання через ситуацію з грипом і ГРВІ

15:53 04.02.2025
ПРООН за фінансової підтримки Іспанії відновить вісім пошкоджених війною українських шкіл

ПРООН за фінансової підтримки Іспанії відновить вісім пошкоджених війною українських шкіл

15:48 30.01.2025
Київ додатково виділить на будівництво укриттів в закладах освіти 1,5 млрд грн

Київ додатково виділить на будівництво укриттів в закладах освіти 1,5 млрд грн

21:49 24.01.2025
Заступник голови КМДА назвав справу про привласнення коштів на ремонті ліцею та укриттів надуманою та небезпечною для життєдіяльності Києва

Заступник голови КМДА назвав справу про привласнення коштів на ремонті ліцею та укриттів надуманою та небезпечною для життєдіяльності Києва

14:02 31.12.2024
В Україні відновлено 155 шкіл, 124 медзаклади та реалізовано 640 інфраструктурних проєктів у 2024 р. - Шмигаль

В Україні відновлено 155 шкіл, 124 медзаклади та реалізовано 640 інфраструктурних проєктів у 2024 р. - Шмигаль

18:18 27.12.2024
ЄІБ надав Україні EUR55 млн на відновлення соцінфраструктури в регіонах

ЄІБ надав Україні EUR55 млн на відновлення соцінфраструктури в регіонах

10:09 19.12.2024
Міносвіти: Понад 200 випадків булінгу у школах зафіксовано у 2024 році

Міносвіти: Понад 200 випадків булінгу у школах зафіксовано у 2024 році

ВАЖЛИВЕ

Якщо Росія хоче завершення війни, вона повинна припинити щоденні обстріли, – Єрмак

За ніч збито 115 російських БПЛА

РФ вчетверте за два тижні атакувала енергооб’єкти Одеської області – ДТЕК

Одну людину поранено внаслідок ворожої атаки на Херсон - ОВА

Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

ОСТАННЄ

Міноборони модернізує оборонні закупівлі у відповідності до стандартів НАТО

Глави МЗС країн-членів НАТО зберуться на засідання 3-4 квітня

Голова НАДС: Упродовж останніх років спостерігається старіння публічної служби

У міжнародному праві і українському законодавстві відсутні правові підстави для обмеження музичного продукту за мовною ознакою – Шмигаль

Якщо Росія хоче завершення війни, вона повинна припинити щоденні обстріли, – Єрмак

Коаліція дронів отримала допомоги від партнерів на понад EUR2 млрд за рік роботи

Чиновники Трампа зв’язувались із Зеленським, щоб спробувати повернутися до переговорів щодо угоди

За ніч збито 115 російських БПЛА

Україна на 20-му місці серед країн ЄС за загальним балом індексу ґендерної рівності

У посольстві КНР у США заявили, що готові до будь-якої війни, якщо її прагне американська сторона

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА