Освітній омбудсмен закликає місцеві управління освіти і керівників шкіл не примушувати учнів брати участь в олімпіадах

Освітній омбудсмен Надія Лещик закликає місцеві управління освіти і керівників шкіл не примушувати учнів брати участь в олімпіадах, а вчителів – готувати їх.

"Участь у цих заходах є добровільною, це було і в старих положеннях, і в цьому. Не секрет, що частина учнів у нас бере участь в інтелектуальних змаганнях під примусом. До вчителів також застосовується примус щодо підготовки цих учнів", - сказала Лещик на презентації положення Міністерства освіти і науки про олімпіадний і турнірний рух.

За її словами, це відбувається, бо на рівні громад є певні рейтинги, які вираховуються від того, в яких змаганнях перемагали учні.

"Такі рейтинги не сприяють якості цих змагань, це по-перше. А по-друге, вони не припустимі. Я хочу закликати зараз органи управління освіти, керівників закладів освіти - не примушуйте учнів брати участь і не примушуйте вчителів, це має бути добровільним", - додала вона.

Крім того, омбудсмен закликає управління освіти відзначати педагогів, які готують олімпіадників, не лише за перемоги, але і за участь.