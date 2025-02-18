Інтерфакс-Україна
Спорт
10:21 18.02.2025

Українці здобули 32 медалі в 11 видах спорту на "Іграх нескорених" у Канаді

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Українці здобули 32 медалі в 11 видах спорту на "Іграх нескорених" у Канаді

Українська збірна здобула 32 медалі, в тому чилсі 12 золотих, на "Іграх нескорених" (Invictus Games), що завершилился у Канаді, повідомив президент України Володимир Зеленський у вівторок.

"Українську збірну представляли 35 ветеранів і ветеранок, наших воїнів. Вони змагалися в 11 видах спорту і здобули 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних і 9 бронзових", - написав Зеленський в Телеграм.

"Це результат не лише місяців тренувань і реабілітації, а й українського характеру та духу. Нескореність і сила – це про вас, про українців і українок. Пишаюся всіма нашими хлопцями й дівчатами. Дякую за такі важливі перемоги", - додав голова держави.

Як повідомлялося, у 2025 році Україна вп’яте взяла участь в Іграх Нескорених. Українська команда складала з 35 військовослужбовців та ветеранів, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій в російсько-українській війні з 2014 року.

У Invictus Games в 2017 році в Торонто Україна завоювала 14 медалей, в 2018 році в Сіднеї – 20 медалей, у 2022 році в Гаазі – 16 медалей і в 2023 році в Дюссельдорфі – 34 медалі.

Теги: #медалі #нескорені

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