Україна посіла 10-те місце в медальному заліку XVIII літнього ЄЮОФ

Українська збірна здобула 23 медалі (5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових) та посіла 10-е місце в загальному заліку на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 року, який відбувся у Скоп’є (Північна Македонія).

"Це — другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей "синьо-жовта" команда здобувала лише у 2019 році — тоді було 25 нагород (8 золотих, 7 срібних, 10 бронзових)", - повідомляється в телеграм-каналі Національного олімпійського комітету в неділю.

Всього Україну на ЄЮОФ-2025 представляли 78 юних спортсменів у 12 видах спорту. "Цьогоріч українці піднімались на п'єдестал пошани у семи видах спорту. Дзюдо: 2 золота, 1 срібло, 3 бронзи. Плавання: 2 золота, 2 срібла, 1 бронза. Легка атлетика: 1 золото, 1 срібло, 2 бронзи. Тхеквондо: 2 срібла, 1 бронза. Кульова стрільба: 1 срібло, 1 бронза. Спортивна гімнастика: 1 срібло, 1 бронза. Настільний теніс: 1 бронза", - йдеться в повідомленні.