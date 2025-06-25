Інтерфакс-Україна
Спорт
09:10 25.06.2025

Затверджено склад делегації України для участі в літньому ЄЮОФ-2025

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Затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XVIІI літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ) 2025 року в Скоп’є (Республіка Північна Македонія), повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

"До складу офіційної делегації, яка представлятиме Україну на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в м. Скоп’є (Республіка Північна Македонія), увійшли 119 осіб", - йдеться в повідомленні НОК.

Зокрема, з них: 78 спортсменів та спортсменок (37 юнаків та 41 дівчина); 25 тренерів; 16 членів штабу національної збірної команди України.

В комітеті нагадали, що Українці виступатимуть у 12 видах спорту (бадмінтон, баскетбол 3х3, веслувальний слалом, дзюдо, легка атлетика, плавання, кульова стрільба, теніс настільний, тхеквондо, велоспорт маунтенбайк, велоспорт шосе, спортивна гімнастика).

Як повідомлялося, XVIII літній ЄЮОФ-2025 відбудеться з 20 до 26 липня одразу у двох країнах та трьох містах – Північній Македонії (Скоп'є і Куманово) та Хорватії (Осієк). Впродовж 7 змагальних днів участь у змаганнях візьмуть близько 2,8 тис. атлетів з 48 країн Європи, які розіграють 151 комплект нагород у 15 видах спорту на 16 змагальних аренах.

Україна посіла четверте місце у загальнокомандному заліку на зимовому ЄЮОФ-2025 в Бакуріані (Грузія).

Теги: #делегація #єюоф

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