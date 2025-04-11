Інтерфакс-Україна

Спорт

10:12 11.04.2025

На літньому ЄЮОФ-2025 Україну представлятимуть 78 спортсменів у 12 видах спорту

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На літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ) 2025 року на Балканах Україну представлятимуть 78 спортсменів у 12 видах спорту, повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

"До початку ХVІІІ літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю Скоп'є-2025 залишилося 100 днів! Найкращі молоді спортсмени Європи віком від 14 до 18 років змагатимуться з 20 по 26 липня 2025 року одразу у двох країнах та трьох містах — Північній Македонії (Скоп'є і Куманово) та Хорватії (Осієк)", - йдеться у повідомленні НОК.

Відзначається, що впродовж 7 днів участь у змаганнях візьмуть близько 2,8 тис. атлетів з 48 країн Європи, які розіграють 151 комплект нагород у 15 видах спорту на 16 змагальних аренах.

Зокрема, змагання будуть проходити у таких видах спорту: легка атлетика, бадмінтон, баскетбол 3х3, баскетбол, веслувальний слалом, велосипедний спорт (шосе), велосипедний спорт (маунтенбайк), гандбол, дзюдо, плавання, кульова стрільба, настільний теніс, тхеквондо, волейбол і спортивна гімнастика.

"Наша національна команда на ЄЮОФ-2025 буде представлена 78 спортсменами та 25 тренерами у 12 видах спорту", - додали у НОК.

Теги: #єюоф

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