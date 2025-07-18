Українська юнацька збірна вирушила на ЄЮОФ-2025

Українська юнацька збірна вирушила на XVIІI літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ) 2025 року, повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

"Майже 120 представників української делегації вирушили до Північної Македонії та Хорватії для участі у XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі ЄЮОФ-2025. Змагання триватимуть з 20 по 26 липня у трьох містах: Скоп’є та Куманово (Північна Македонія), а також Осієку (Хорватія)", - йдеться в повідомленні НОК.

Зазначається, що по прибуттю до міст-господарів українська команда розпочне тренування та підготовку до урочистого відкриття й старту змагань.

"Для команди це не просто змагання — це можливість проявити себе, здобути цінний досвід, а також продемонструвати, що український спорт живе, розвивається і перемагає, незважаючи на всі труднощі. Атмосфера в українській команді виключно позитивна. Усі заряджені на максимальний результат і гордість нести синьо-жовтий прапор України на престижному європейському фестивалі", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ЄЮОФ вперше в історії транслюватиметься наживо українською мовою. Ефіри ключових змагань за участі спортсменів збірної України відбудуться наживо з українським коментарем на YouTube-каналі DeTalks.

Як повідомлялося, XVIII літній ЄЮОФ-2025 відбудеться з 20 до 26 липня одразу у двох країнах та трьох містах – Північній Македонії (Скоп'є і Куманово) та Хорватії (Осієк). Впродовж 7 змагальних днів участь у змаганнях візьмуть близько 2,8 тис. атлетів з 48 країн Європи, які розіграють 151 комплект нагород у 15 видах спорту на 16 змагальних аренах.

Українці виступатимуть у 12 видах спорту (бадмінтон, баскетбол 3х3, веслувальний слалом, дзюдо, легка атлетика, плавання, кульова стрільба, теніс настільний, тхеквондо, велоспорт маунтенбайк, велоспорт шосе, спортивна гімнастика).