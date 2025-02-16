Інтерфакс-Україна
Спорт
18:18 16.02.2025

Україна посіла 4-те місце у загальнокомандному заліку на ЄЮОФ-2025 у Грузії

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Україна посіла четверте місце у загальнокомандному заліку на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ) 2025 року в Бакуріані (Грузія), повідомив, президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт.

"Українська збірна гідно виступила на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Грузії! Наші спортсмени здобули 5 медалей, з яких три золоті (і дві бронзові – ІФ-У), та посіли високе 4 місце у загальнокомандному заліку з 45 країн-учасниць", - написав Гутцайт у Facebook.

Він відзначив, що це найкращий результат в історії виступів України на зимових Фестивалях.

За його словами, ще п'ять разів українські спортсмени зупинялися за крок від п'єдесталу, посівши четверті місця.

"Щиро вітаю всіх медалістів, їх тренерів, штаб команди, який працював в Бакуріані, Тбілісі та Батумі! Наша збірна вкотре довела, що ми здатні боротися та перемагати навіть у найскладніших умовах", - додав він.

Європейський юнацький олімпійський фестиваль - це престижні континентальні змагання для молодих спортсменів (14-18 років), які проводять із 1991 року. Перший фестиваль відбувся у Брюсселі (Бельгія).

Як повідомлялося, з 9 по 16 лютого в Бакуріані (Грузія) проходив Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в ЄЮОФ-2025 налічува 48 спортсменів, які брали участь у 7 із 8 видів спорту, окрім сноуборду. Вперше в історії Україна була представлена у змаганнях з хокею з шайбою серед юнаків.

Теги: #нок #єюоф

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