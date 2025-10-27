Інтерфакс-Україна
17:31 27.10.2025

Безбар’єрний марафон 26 жовтня: 5 тисяч бігунів із 30 країн світу вийшли на старт заради єдності

Понад 5 тисяч людей різного віку, досвіду й фізичних можливостей долучилися до «Безбар’єрного марафону Нової пошти», який пройшов 26 жовтня. Тисяча учасників бігли дистанційно — у 30 країнах світу, від Канади й США до Німеччини, Польщі та Іспанії — підтримавши «Забіг єдності», символічний благодійний кілометр, присвячений єдності українців.

Марафон на ВДНГ у Києві та онлайн-забіг долали як досвідчені спортсмени, так і ті, хто виходив на старт уперше. Серед них були люди з інвалідністю, ветерани, батьки з дітьми у візочках і люди старшого віку — усі, хто раніше міг сумніватися у своїх можливостях. 

«Наші марафони стартували у травні, і це вже третій, фінальний цього сезону. На нього зареєструвалося понад 5 тисяч бігунів — така кількість вражає. Понад 1 тисячу зареєструвалися онлайн — ми прагнемо об'єднати українців з усього світу: зі США, Канади, Німеччини, Польщі та інших країн. Ми вдосконалили концепцію безбар’єрності, щоб біг став доступним кожному», — розповіла Ольга Папроцька-Матусяк, директорка департаменту маркетингових комунікацій Нової пошти.

Зокрема, організатори облаштували у стартовому містечку зручні роздягальні й вбиральні, місця для догляду за дітьми та для годування тварин, зони для відновлення. На локації працювали перекладачі жестовою мовою, волонтери, спортивні супровідники, які допомагали пересуватися всім, хто цього потребує. Також використали спеціальний сигнал старту ― без пострілу. Його ще минулого року Нова пошта розробила разом із науковцями та дослідниками ПТСР, звуковими художниками та дизайнерами з України та з-за кордону.

Кошти, з реєстраційних внесків на «Забіг єдності» спрямують на лікування, протезування та реабілітацію пацієнтів Unbroken. 17 людей, які нині долають шлях відновлення у цьому центрі, також стали учасниками спеціальної дистанції. Наприклад, ветеран Роман Черненко, який втратив ногу на фронті, пробіг 10 км на протезі.

«Реабілітація не закінчується після виписки, вона триває місяцями. Біг допомагає відновлювати не лише тіло, а й віру в себе», — поділився Роман.

Його побратим Владислав із Київщини, який також проходив протезування, вийшов на старт разом із дружиною та немовлям у візочку.

«Поранення стало для мене новим стартом, я спробував багато нового, а тепер долучаюся і до спортивних ініціатив. Хочу своїм прикладом показати іншим, що завжди можна рухатися вперед», — розповів він.

Українці по всьому світу цього дня бігли одночасно — у Варшаві, Берліні, Барселоні, Брюсселі, Лондоні, Дубліні та за океаном.

«Коли ти за кордоном, відчуття спустошення не покидає. Але коли бачиш, що в цей же момент біжать українці з різних країн — розумієш: ми всі частина одного великого руху», — розповіла Олена з Хмельниччини, яка долучилася до забігу в бельгійському місті Кольфонтен.

Бігова ініціатива, що об’єднала тисячі людей по всьому світу, стала також подією, що увійде до спортивної історії. Під час марафону на ВДНГ зафіксували національний рекорд України: серед учасників був Вадим Антонь, який за три роки подолав 157 ультрамарафонів — дистанцій довших за 42 км 195 метрів, а найдовший його забіг становив 107 км.

Довідка

Безбар’єрний марафон Нової пошти — всеукраїнська ініціатива, що об’єднує людей без обмежень за віком, досвідом чи фізичними можливостями. Компанія проводить бігові події вже 10 років, а концепцію безбар’єрності запровадила з 2024 року.

UNBROKEN — найбільший в Україні центр реабілітації, який безплатно надає лікування, протезування й психологічну допомогу людям, які постраждали від війни.

 

