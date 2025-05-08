В Києві відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку ГУР

З нагоди річниці операції "Небо" на ВДНГ 17-18 травня відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

Як нагадав представник ГУР МО Євген Єрін на пресконференції в четвер, у 2022 році спецпідрозділи ГУР та Сил оборони України здійснили серію надскладних авіарейсів до заблокованого Маріуполя для доставки допомоги оборонцям "Азовсталі".

"Ця операція не просто дозволила доставити медикаменти, боєприпаси, привезти туди наших спецпризначенців, які стали пліч-о-пліч для захисту "Азовсталі", і забрати поранених побратимів — вона принесла надію оборонцям Маріуполя. Це дало змогу триматися довше й впевненіше, затримати просування ворога та відволікти значні сили противника, які не могли бути перекинуті на інші театри воєнних дій (…) Це унікальна операція, аналогів якої в світі ще не було", - сказав він.

Єрін підкреслив, що вертольоти армійської авіації здійснювали рейси в глибокий тил ворога на відстань 120 км, а до проведення операції було залучено всі необхідні ресурси: розвідку, спецпризначенців, космічну розвідку, логістику тощо. На етапі підготовки кожну деталь ретельно опрацьовували, передбачаючи різні сценарії розвитку подій, зокрема негативні.

"Ті люди, які брали участь у цій операції – кожен з них, без винятку, є справжнім героєм", - додав він.

Саме тому забіг SPARTAN KYIV 2025 приурочено до річниці цієї операції. Окрім того, відбудеться благодійний аукціон, де розіграють ніж з особистим підписом начальника ГУР МО, генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

"Кожен, хто біжить у цьому забігу, виконує важливу місію. Ми біжимо в пам’ять про наших бійців, у пам’ять про спецоперацію "Небо", яку провело Головне управління розвідки спільно з Силами оборони України", - зазначила голова Благодійного фонду й співорганізаторка заходу Діана Подолянчук.

Вона закликала українців доєднатися до ініціативи в пам’ять про тих, хто захищав Україну до останнього.

Як повідомив організатор SPARTAN KYIV 2025 Олексій Вовк, 100% партнерських внесків і 10% реєстраційних внесків буде передано на потреби ГУР.

Благодійний забіг з перешкодами SPARTAN KYIV 2025 щороку збирає сотні учасників різного віку та рівня підготовки. У 2024 році Spartan-спільнота зібрала 5,7 млн грн, які було спрямовано на закупівлю 200 FPV-дронів та підтримку морського дрона MAGURA V5.