Інтерфакс-Україна
Події
21:47 08.05.2025

В Києві відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку ГУР

2 хв читати
В Києві відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку ГУР

З нагоди річниці операції "Небо" на ВДНГ 17-18 травня відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

Як нагадав представник ГУР МО Євген Єрін на пресконференції в четвер, у 2022 році спецпідрозділи ГУР та Сил оборони України здійснили серію надскладних авіарейсів до заблокованого Маріуполя для доставки допомоги оборонцям "Азовсталі".

"Ця операція не просто дозволила доставити медикаменти, боєприпаси, привезти туди наших спецпризначенців, які стали пліч-о-пліч для захисту "Азовсталі", і забрати поранених побратимів — вона принесла надію оборонцям Маріуполя. Це дало змогу триматися довше й впевненіше, затримати просування ворога та відволікти значні сили противника, які не могли бути перекинуті на інші театри воєнних дій (…) Це унікальна операція, аналогів якої в світі ще не було", - сказав він.

Єрін підкреслив, що вертольоти армійської авіації здійснювали рейси в глибокий тил ворога на відстань 120 км, а до проведення операції було залучено всі необхідні ресурси: розвідку, спецпризначенців, космічну розвідку, логістику тощо. На етапі підготовки кожну деталь ретельно опрацьовували, передбачаючи різні сценарії розвитку подій, зокрема негативні.

"Ті люди, які брали участь у цій операції – кожен з них, без винятку, є справжнім героєм", - додав він.

Саме тому забіг SPARTAN KYIV 2025 приурочено до річниці цієї операції. Окрім того, відбудеться благодійний аукціон, де розіграють ніж з особистим підписом начальника ГУР МО, генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

"Кожен, хто біжить у цьому забігу, виконує важливу місію. Ми біжимо в пам’ять про наших бійців, у пам’ять про спецоперацію "Небо", яку провело Головне управління розвідки спільно з Силами оборони України", - зазначила голова Благодійного фонду й співорганізаторка заходу Діана Подолянчук.

Вона закликала українців доєднатися до ініціативи в пам’ять про тих, хто захищав Україну до останнього.

Як повідомив організатор SPARTAN KYIV 2025 Олексій Вовк, 100% партнерських внесків і 10% реєстраційних внесків буде передано на потреби ГУР.

Благодійний забіг з перешкодами SPARTAN KYIV 2025 щороку збирає сотні учасників різного віку та рівня підготовки. У 2024 році Spartan-спільнота зібрала 5,7 млн грн, які було спрямовано на закупівлю 200 FPV-дронів та підтримку морського дрона MAGURA V5.

Теги: #благодійність #гур #забіг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:00 30.04.2025
Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо ймовірних дій ворога

Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо ймовірних дій ворога

20:12 16.04.2025
Виставка "База. Ґрунт. Фундамент", присвячена українській боротьбі за незалежність, відкрилася у Софії Київській

Виставка "База. Ґрунт. Фундамент", присвячена українській боротьбі за незалежність, відкрилася у Софії Київській

17:43 14.04.2025
Окупанти стали частіше використовувати отруйні гази в Запорізькій області – ГУР

Окупанти стали частіше використовувати отруйні гази в Запорізькій області – ГУР

15:44 09.04.2025
Понад 400 осіб оформили картку благодійності УЧХ у березні

Понад 400 осіб оформили картку благодійності УЧХ у березні

18:12 04.02.2025
Допомога дітям-сиротам загиблих Героїв об'єднує соціально-відповідальний бізнес

Допомога дітям-сиротам загиблих Героїв об'єднує соціально-відповідальний бізнес

19:25 10.12.2024
Частину новорічного бюджету 7 із 10 українців спрямують на благодійність, зокрема 91% бебі-бумерів - на ЗСУ

Частину новорічного бюджету 7 із 10 українців спрямують на благодійність, зокрема 91% бебі-бумерів - на ЗСУ

04:04 26.11.2024
Уоррен Баффет пожертвує на благодійність близько $1,2 млрд

Уоррен Баффет пожертвує на благодійність близько $1,2 млрд

13:46 08.11.2024
"Нова пошта" з Lotus Fund провели в Європі забіги Run for Light

"Нова пошта" з Lotus Fund провели в Європі забіги Run for Light

09:44 11.10.2024
Arricano закликає подбати про літніх людей та долучитися до благодійної ініціативи

Arricano закликає подбати про літніх людей та долучитися до благодійної ініціативи

18:54 14.09.2024
Посольство України в Бельгії провело благодійний захід для відновлення шкіл

Посольство України в Бельгії провело благодійний захід для відновлення шкіл

ВАЖЛИВЕ

Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

Новим Папою Римським став американець Роберт Прево, він отримав ім’я Лева XIV

Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

Кардинали на конклаві обрали нового Папу Римського

Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

ОСТАННЄ

Одного цивільного поранено внаслідок атаки дрона у Херсонській області

Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

Трамп про обрання Папою Лева XIV: це велика честь для нашої країни

Зеленський вніс в Раду як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена – Умєров

Трамп не виключає можливості залучення КНР до врегулювання війни в України

Новим Папою Римським став американець Роберт Прево, він отримав ім’я Лева XIV

Татаров обговорив з президентом Євроюсту розслідування воєнних злочинів та запобігання використання РФ товарів подвійного призначення

Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

САП вимагає конфіскувати частину квартири, придбаної тещею міністра агрополітики Коваля у 2021 році

Шмигаль обговорив с Кубіліусом оборонну й технологічну співпрацю між Україною та ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА