У Києві відбувся благодійний забіг Spartan на підтримку ГУР

Фото: https://t.me/DIUkraine

Масштабний забіг із перешкодами Spartan Trifecta Weekend, а також з благодійною метою допомогти спецпідрозділам Головного управління розвідки Міноборони України, відбувся в Києві.

Захід організували спільнота Spartan Race Ukraine та Благодійний фонд Діани Подолянчук.

У київському забігу змагались на трьох трасах: Sprint – 5 кілометрів і 20 перешкод, Super – 10 кілометрів і 25 перешкод, та Beast – 21 кілометр і 30 перешкод.

Аби підкорити дистанцію, любителі спортивних випробувань мусили здолати високі бар’єри, перебрести рови з багнюкою, видертися канатом, проповзти під колючим дротом і бігти.

Участь у Spartan Trifecta Weekend також взяли параспортсмени, серед них – поранені на війні проти держави-агресора захисники України.

Для дітей організатори влаштували забіг Kids Competitive, сповнений цікавих пригод.

У межах заходу організатори провели благодійний аукціон, де розіграли памʼятні та цінні лоти, зокрема унікальний медальйон у формі острова Зміїного, інструстований камінням з самого острова та з автографом начальника ГУР генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

Зібрані під час благодійного заходу кошти будуть спрямовані на придбання бойових катерів для підрозділів активних дій ГУР МО України.

"Сильний народ – це сильна армія. Разом ми допомагаємо нашим воїнам-розвідникам, а також розвиваємо український спорт, що особливо важливо для молоді", – наголосив представник ГУР Євгеній Єрін.