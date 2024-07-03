МЗС вітає ухвалення ПА ОБСЄ Бухарестської декларації

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення 3 липня літньою сесією Парламентської асамблеї (ПА) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) підсумкового документа - Бухарестської декларації, а також ініційованої постійною делегацією Верховної Ради у ПА ОБСЄ резолюції "Безпека та геополітичні виклики в регіоні ОБСЄ: десять років збройної агресії Російської Федерації проти України" як складової частини Декларації.

"Схвалення Бухарестської декларації вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України та продемонструвало потужну політичну підтримку Україні, рішучість членів парламентів регіону ОБСЄ залишити Росію в міжнародній ізоляції, допоки не буде припинено збройну агресію проти України, виведено окупаційні війська з української території у міжнародно визнаних кордонах, включно з Автономною Республікою Крим та м. Севастополь, та не притягнено винних до відповідальності згідно з міжнародним правом", - ідеться в заяві, оприлюдненій на сайті МЗС України в середу.

У резолюції "Безпека та геополітичні виклики в регіоні ОБСЄ: десять років збройної агресії Російської Федерації проти України" Асамблея засуджує агресивну війну РФ проти України, що триває вже 10 років, підтверджує невизнання спроби анексії українських територій, засуджує атаки РФ на цивільні об'єкти та цивільну інфраструктуру України, злочини проти людяності, насильницьку депортацію дітей. Асамблея визнає, що агресія РФ проти України становить загрозу ядерним об'єктам України, має руйнівні наслідки для економічного розвитку України.

Окремо в резолюції зазначено підтримку ПА ОБСЄ Формули миру президента України Володимира Зеленського як єдиного та реалістичного плану, спрямованого на відновлення стійкого та справедливого миру на основі Статуту ООН і норм міжнародного права. Асамблея закликає країни-члени ПА ОБСЄ продовжувати допомагати Україні та надавати їй військову допомогу. Вітається створення міжнародного Реєстру збитків як міжнародного компенсаційного механізму відшкодування збитків, заподіяних агресією РФ.

ПА ОБСЄ закликає держави-учасниці ОБСЄ приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, а також домогтися звільнення українських військовополонених, цивільних осіб і дітей, закликає сприяти створенню Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України.

"Бухарестська декларація містить низку резолюцій, ініційованих парламентськими делегаціями інших країн-членів Асамблеї, які висвітлюють пріоритетні питання для нашої держави у протидії триваючій російській агресії та засвідчують демонстрацію солідарності парламентів країн регіону ОБСЄ", - наголошують у МЗС.