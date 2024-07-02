Політика

17:24 02.07.2024

Україна і Чехія домовилися фіналізувати найближчим часом текст двосторонньої безпекової угоди

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Україна і Чехія домовилися фіналізувати найближчим часом текст двосторонньої безпекової угоди

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква за дорученням президента України і глави Офісу президента провів черговий раунд переговорів із чеською стороною щодо укладення двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки.

Як повідомила пресслужба глави держави, сторони відзначили суттєвий прогрес у підготовці проєкту майбутньої угоди, а також домовилися про подальші кроки щодо її фіналізації, щоб лідери держав могли підписати документ найближчим часом.

Чеську делегацію очолив генеральний директор з безпеки та багатосторонніх відносин МЗС Чехії Давид Конецкий.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що двосторонню безпекову угоду з Україною буде укладено 18 липня на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні.

Як повідомлялося, Україна уклала вже 20 таких угод, зокрема з ЄС, США, Канадою, Великою Британією, Францією, Німеччиною та іншими країнами.

Теги: #україна #чехія

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