Україна і Чехія домовилися фіналізувати найближчим часом текст двосторонньої безпекової угоди

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква за дорученням президента України і глави Офісу президента провів черговий раунд переговорів із чеською стороною щодо укладення двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки.

Як повідомила пресслужба глави держави, сторони відзначили суттєвий прогрес у підготовці проєкту майбутньої угоди, а також домовилися про подальші кроки щодо її фіналізації, щоб лідери держав могли підписати документ найближчим часом.

Чеську делегацію очолив генеральний директор з безпеки та багатосторонніх відносин МЗС Чехії Давид Конецкий.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що двосторонню безпекову угоду з Україною буде укладено 18 липня на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні.

Як повідомлялося, Україна уклала вже 20 таких угод, зокрема з ЄС, США, Канадою, Великою Британією, Францією, Німеччиною та іншими країнами.