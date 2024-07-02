Політика

14:24 02.07.2024

Молдова не має наміру скасовувати безвізовий режим із РФ і країнами СНД - глава МЗС республіки

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Молдова не має наміру скасовувати безвізовий режим із РФ і країнами СНД - глава МЗС республіки

Міністр закордонних справ Молдови, віцепрем'єр Міхай Попшой спростував чутки про намір республіки скасувати безвізовий режим з Росією і країнами СНД.

"У нас є двосторонні угоди з усіма країнами СНД, за винятком Таджикистану і Киргизії. У цьому напрямі ми працюємо, щоб були двосторонні угоди про безвізовий режим. Нічого безвізовому режиму не загрожує", - сказав Попшой у вівторок під час передачі на каналі TV8.

Він наголосив, що це стосується і Росії, з якою Молдова також підписала угоду про безвізовий режим.

"На цьому етапі це питання не розглядається. Такої проблеми немає", - сказав віцепрем'єр.

Водночас він вказав на відтік молдовських громадян із Росії та збільшення їхньої кількості в ЄС.

"Ми спостерігаємо останнім часом зростання кількості молдовських громадян у країнах Євросоюзу. Це також свідчить про великий відтік молдаван із Росії", - сказав Попшой.

Відповідаючи на запитання про кількість дипломатів, які залишилися в посольстві Молдови в РФ, міністр сказав, що в посольстві лише п'ять дипломатів, з урахуванням консульського відділу.

Раніше глава МЗС Молдови повідомив, що Кишинів зараз не може в повному обсязі приєднатися до санкцій ЄС проти РФ, побоюючись завдати шкоди економіці. Однак вказав на зобов'язання, які передбачають відповідність політиці санкцій з ЄС у Республіки Молдова на рівні 100% у перспективі.

Теги: #молдова #рф

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